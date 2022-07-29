بسبب بكتيريا.. السلطات الإيطالية تمنع السباحة في عدة مواقع

حظرت السلطات الإيطالية السباحة في 28 موقعاً من المناطق الشمالية من الساحل الأدرياتيكي (شمال شرق)، نظراً لتجاوز حدود وجود بكتيريا تعرف باسم "الإشريكية القولونية" أو جرثومة الأمعاء الغليظة.

وأجبرت الجهات المعنية المواطنين على الغوص في أماكن محددة وحظرت مواقع أخرى بعد أن أظهرت نتائج الفحوصات انتشار هذه البكتيريا التي تعتبر من أنواع الجراثيم التي تعيش في أمعاء الثدييات، بكثرة.

وأظهرت نتائج الفحوصات التي شملت ما يقرب مئة نقطة، أن 26 موقعاً من المواقع المتضررة تتركز على طول ساحل رومانيا ريفييرا في البحر الأدرياتيكي، وهي تعتبر من أكثر المعالم السياحية زيارة في إيطاليا، في الصيف.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، تشمل أعراض المرض الذي تسببه الإصابة بجرثومة الإشريكية القولونية المغص والإسهال الذي قد يتطور في بعض الحالات إلى إسهال دموي.

ومن أبرز أسباب الإصابة بهذه البكتيريا، هو انتقالها من البراز إلى الدم. ويحدث ذلك غالباً إذا كانت الماء ملوثة بالبراز، ويعود ذلك في العديد من المناطق إلى اختلاط مياه الصرف الصحي مع مياه الشرب، مما أسفر عن وقوع إصابات عدة.

هذا وقد تنتقل الجرثومة إلى الإنسان، بحال كان الطعام الذي يتناوله ملوثا بالبراز. ويحدث ذلك نتيجة إهمال النظافة الشخصية وخاصة بعد أن يخرج الشخص من الحمام، ويقوم بمسك الطعام بيداه الملوثتين. وسجلت العديد من حالات الإصابة بهذه البكتيريا في المطاعم.