شاهد: إغلاق مصنع ضخم لشركة "باري كالبو" للشوكولا في بعد رصد بكتيريا السالمونيلا

أعلنت مجموعة "باري كالبو" السويسرية الأولى عالمياً في تصنيع الكاكاو ومنتجات الشوكولا الخميس عن توقف مصنعها في بلجيكا الذي تقول إنه الأكبر في العالم، عن إنتاج الشوكولا بعد رصد السلمونيلا في عدد من منتجاتها.

وأشارت المجموعة في بيان إلى أن بكتيريا السلمونيلا رُصدت الإثنين "في كمية منتجات مُصنّعة في مصنع ويز" بمنطقة فلاندر البلجيكية، مضيفةً "إنّ خبراء الجودة لدينا أكدوا أن الليسيثين يشكل مصدر العدوى".

وقال ناطق باسم الشركة لوكالة فرانس برس إنّ "غالبية المنتجات المعنية لا تزال موجودة في المصنع"، مشيراً إلى ان المجموعة تتواصل مع زبائنها الثلاثة والسبعين (شركات صناعية كبرى وحرفيون) للتأكد من عدم تسجيل إصابات بين صفوف مستهلكي المنتجات.

وأكدت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية أنّ "باري كالبو" أوقفت "كل خطوط إنتاجها من الشوكولا في مصنع ويز كإجراء احترازي" وأعلمت السلطات الصحية في بلجيكا بما حصل.

ولفت بيان الوكالة إلى "حظر كل منتجات الشوكولا التي صُنّعت في ويز بعد 25 حزيران/يونيو"، موضحاً أنّ "خطوط الإنتاج كلها ستُنظف وتُعقم قبل استئناف التصنيع".

ويقع المصنع على بعد حوالي 30 كيلومتراً شمال غرب بروكسل.

وأرسلت الوكالة الفدرالية لسلامة السلسلة الغذائية فريقاً إلى المصنع، مشيرةً إلى انها فتحت تحقيقاً لـ"جمع المعلومات كلها وتتبّع العدوى".

وأكدت المجموعة أنّ "سلامة الغذاء تشكل الأولوية الأبرز لـ+باري كالبو+ وأن هذه العدوى استثنائية بشكل كبير"، مضيفةً "نعتمد ميثاقاً وإجراءات محددة جداً في شأن السلامة الغذائية".

ونظراً إلى ان الشركة تبيع منتجاتها بالجملة، تمر الأخيرة عبر مراحل عدة قبل وصولها إلى المستهلك.

وانخفض سعر سهم "باري كالبو" بنسبة 2,85 بالمئة في منتصف اليوم ليصل إلى 2112 فرنكا سويسريا.