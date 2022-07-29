الغزو الروسي لأوكرانيا: أربعة قتلى وسبعة جرحى في قصف لمحطة حافلات في جنوب أوكرانيا

قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف محطة حافلات جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.

استهدفت القوات الروسية الخميس منشآت عسكرية ومدنية في مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك قرب العاصمة كييف، الأمر الذي أسفر عن ثمانية قتلى على الأقل وثلاثين جريحا، فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بما سماه "إرهاب الصواريخ".

ولا تزال أوكرانيا تنتظر أن تتمكن أولى السفن المحملة شحنات من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي، من مغادرة سواحلها في اتجاه الاسواق العالمية، تنفيذا للاتفاقات التي وقعت في 22 تموز/يوليو في اسطنبول. والمرافئ الثلاثة التي تم تحديدها للسماح بعمليات التصدير هذه عبر البحر الأسود استأنفت عملها الأربعاء.

لكن الأوروبيين لا يزالون قلقين بعدما قلصت روسيا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة إمداداتها من الغاز، وخصوصا عبر خط "نورد ستريم" الذي اقتصر عمله الأربعاء على 20 بالمئة من قدرته.

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