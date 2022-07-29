الغزو الروسي لأوكرانيا: أربعة قتلى وسبعة جرحى في قصف لمحطة حافلات في جنوب أوكرانيا

الغزو الروسي لأوكرانيا: أربعة قتلى وسبعة جرحى في قصف لمحطة حافلات في جنوب أوكرانيامحادثة
قالت السلطات الأوكرانية إن قصفا روسيا استهدف محطة حافلات جنوب البلاد ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة سبعة آخرين.
استهدفت القوات الروسية الخميس منشآت عسكرية ومدنية في مناطق أوكرانية عدة، بما في ذلك قرب العاصمة كييف، الأمر الذي أسفر عن ثمانية قتلى على الأقل وثلاثين جريحا، فيما ندد الرئيس فولوديمير زيلينسكي بما سماه "إرهاب الصواريخ".
ولا تزال أوكرانيا تنتظر أن تتمكن أولى السفن المحملة شحنات من الحبوب العالقة بسبب الغزو الروسي، من مغادرة سواحلها في اتجاه الاسواق العالمية، تنفيذا للاتفاقات التي وقعت في 22 تموز/يوليو في اسطنبول. والمرافئ الثلاثة التي تم تحديدها للسماح بعمليات التصدير هذه عبر البحر الأسود استأنفت عملها الأربعاء.
لكن الأوروبيين لا يزالون قلقين بعدما قلصت روسيا إلى حد كبير في الأسابيع الأخيرة إمداداتها من الغاز، وخصوصا عبر خط "نورد ستريم" الذي اقتصر عمله الأربعاء على 20 بالمئة من قدرته.
- أخر مستجدات الحرب في أوكرانيا:
إستونيا توقف إصدار تأشيرات سفر وتصاريح إقامة للطلاب الروس
أعلنت إستونيا الخميس أنها لن تصدر بعد الآن تأشيرات أو تصاريح إقامة للمواطنين الروس الراغبين في الدراسة بها، قائلة إن غزو أوكرانيا يهدد الأمن القومي. وينهي قرار وزارة الخارجية أيضا ممارسة منح حق العمل قصير الأجل للروس أو مواطني روسيا البيضاء حليفة موسكو الذين حصلوا على تأشيرة دخول من دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية أورماس رينسلو في بيان إن "استمرار العقوبات على روسيا ضروري لضمان الضغط المستمر على البلاد". واضاف "إذا ساعدت العقوبات في وقف العدوان الروسي فسيترتب على ذلك تأثير إيجابي على أمننا."
حصلت إستونيا، جنبا إلى جنب مع لاتفيا وليتوانيا، على استقلالها بعد خمسة عقود من الحكم السوفيتي في عام 1991 وهي من بين أشد منتقدي الغزو الروسي لأوكرانيا. وعبرت إستونيا في الشهر الماضي عن احتجاجها مرتين لروسيا في غضون أقل من أسبوعين على أفعال وتصريحات موسكو.
بريطانيا: روسيا كلفت مجموعة فاغنر الأمنية بمهام على جبهة القتال في أوكرانيا
قالت وزارة الدفاع البريطانية في تقرير مخابراتي الجمعة إنه من المحتمل أن تكون مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة قد تم تكليفها بالمسؤولية عن قطاعات محددة من جبهة القتال في شرق أوكرانيا، وربما يكون ذلك بسبب النقص الكبير الذي تواجهه روسيا في المشاة القتالية.
وذكرت بريطانيا في نشرة مخابراتية دورية على تويتر "هذا تغيير كبير عن التكليف السابق للجماعة منذ عام 2015، عندما كانت تضطلع عادة بمهام مختلفة عن الأنشطة العسكرية الروسية المنتظمة العلنية والواسعة النطاق".
وأضافت أن من غير المرجح أن تكون قوات فاجنر كافية لإحداث فرق كبير في مسار الغزو الروسي لأوكرانيا.
وزير الدفاع البريطاني: روسيا تفشل في العديد من جوانب الحرب في أوكرانيا
قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس يوم الجمعة إن روسيا تخفق في "جوانب عديدة" في حربها بأوكرانيا وإن الرئيس فلاديمير بوتين قد يسعى لتغيير الاستراتيجية المتبعة مرة أخرى. وأضاف والاس في تصريحات لتلفزيون سكاي نيوز "الروس يخفقون حاليا على الأرض في جوانب عديدة... خطط بوتين أ وب وج فشلت وقد يتحول إلى الخطة د".