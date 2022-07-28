البيت الأبيض: الاتصال بين بايدن وشي سيبدأ الساعة 12,30 بتوقيت غرينتش

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ اجتماعا افتراضيا الخميس اعتبارا من الساعة 12,30 ت غ، على ما أعلن البيت الأبيض.

وقال ناطق باسم البيت الأبيض، إن "الرئيس بايدن سيتحدث مع رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ الساعة 8,30 هذا الصباح. هذا خامس اتصال بين الزعيمين منذ تولي الرئيس بايدن مهامه". وأكد البيت الأبيض أن بيانا سيصدر بعد انتهاء المحادثة.

وإضافة إلى الرسوم الجمركية العقابية المتبادلة بين الجانبين، شهدت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخرا توترا على خلفية زيارة محتملة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايون.

وأثارت الزيارة المحتملة التي لم يتم تأكيدها بعد غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها.

وبحسب البيت الأبيض فإن الهدف الرئيسي لبايدن هو وضع "ضمانات" للدولتين العظميين من أجل تجنب الصراع المفتوح رغم خلافاتهما وخصومتهما الجيوسياسية.

وأكد البيت الأبيض أن بيانا سيصدر بعد انتهاء المحادثة.