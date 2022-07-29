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إسبانيا

النيابة العامة في برشلونة ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات في حق شاكيرا

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
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المطربة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالتهرب الضريبي - أرشيف
المطربة الكولومبية شاكيرا المتهمة بالتهرب الضريبي - أرشيف   -   حقوق النشر  Greg Allen/2018 Invision

أعلنت النيابة العامة في برشلونة (شمال شرق إسبانيا) الجمعة أنّها ستطلب السجن لأكثر من ثماني سنوات بتهمة التهرب الضريبي في حق النجمة الكولومبية شاكيرا، التي أعلنت رفضها عقد اتفاق وأعربت عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وفي لائحة الاتهام التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، أشارت النيابة العامة كذلك إلى أنها ستطلب تغريم النجمة المتهمة بالتهرب عن دفع ضرائب بقيمة 14,5 مليون يورو بين 2012 و2014 بمبلغ 24 مليون يورو تقريباً.

وعلى القضاء حالياً أن يبت في إجراء المحاكمة ويعلن موعد انطلاقها.

وكانت شاكيرا التي تؤكد براءتها من أي عملية تهرب ضريبي أعلنت الأربعاء رفضها عقد اتفاق مع النيابة العامة، معربةً عن عزمها على المضي في القضية حتى المحاكمة.

وأفاد وكلاء شاكيرا أن احتمال التوصل إلى اتفاق يبقى مع ذلك مفتوحاً حتى انطلاق المحاكمة أمام محكمة في برشلونة، علماً أن قرار إحالة النجمة البالغة 45 عاماً رسمياً على المحكمة لم يصدر بعد.

ونقل محامو النجمة في بيان أصدروه الأربعاء استنكارها "الانتهاك التام" لحقوقها و"الأساليب التعسفية" التي تلجأ إليها النيابة العامة، وشددوا على أن المغنية "واثقة من أن القضاء سيثبت أنها على حق".