مسلحون يقتحمون موقع تصوير في جنوب افريقيا ويغتصبون ثماني نساء

اقتحم مسلحون موقع تصوير أغنية قرب بلدة صغيرة في جنوب إفريقيا واغتصبوا ثماني شابات كنّ يشاركن في التصوير، على ما أعلنت الشرطة الجمعة.

وأوضح وزير شرطة جنوب إفريقيا بيكي سيلي أنّ ثلاثة من نحو 20 مشتبه فيهم اعتُقلوا حتى الآن في أعقاب الاعتداء الذي وقع الخميس في ضواحي كروغرسدورب غرب جوهانسبرغ.

وقال للصحافيين إنّ العصابة هاجمت فريق العمل أثناء تجهيز أفراده المعدات وتحضير الديكور للمباشرة بالتصوير.

وأشار إلى أنّ الشابات اللواتي تعرّضن للاعتداء تتراوح أعمارهنّ بين 18 و35 سنة، لافتاً إلى أنّ إحداهنّ تعرضت للاغتصاب من عشرة رجال فيما واجهت أخرى اغتصاباً من ثمانية رجال.

كذلك، تعرض رجال فريق العمل للاعتداء إذ جُرّدوا من ملابسهم ومقتنياتهم.

وقال سيلي للصحافيين على هامش مؤتمر سياسي كان يعقده في جوهانسبرغ حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم "يبدو أن المشتبه فيهم أجانب، وتحديداً من عمال المناجم غير الشرعيين".

وأعلن رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا في المؤتمر نفسه أنّه أمر وزير الشرطة بـ"ضمان اعتقال مرتكبي هذه الجريمة".

وتتلقى شرطة جنوب افريقيا كل 12 دقيقة بلاغاً في المعدل مرتبطاً بحالة اغتصاب. ورغم هذا الرقم المرتفع إلا أن حالات اغتصاب كثيرة في البلاد لا يتم الابلاغ عنها.