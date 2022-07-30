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الولايات المتحدة الأمريكية

حاكمة نيويورك تعلن حالة الطوارئ بسبب استمرار انتشار جدري القردة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
مركز في نيويورك للتطعيم ضد جدري القردة - 26/07/2022
مركز في نيويورك للتطعيم ضد جدري القردة - 26/07/2022   -   حقوق النشر  Mary Altaffer/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في الولاية بسبب استمرار انتشار مرض جدري القردة. وكتبت هوكول على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة "أعلن حالة طوارئ لمواجهة الكوارث لتعزيز جهودنا المستمرة لمواجهة تفشي جدري القردة". 

وأضافت أن أكثر من حالة واحدة من بين كل أربع حالات إصابة بالمرض في الولايات المتحدة موجودة في نيويورك.

وسجلت نيويورك حتى 29 يوليو تموز ما مجموعه 1383 إصابة مؤكدة بجدري القردة، وفقا للموقع الإلكتروني لإدارة الصحة في الولاية.

وأبلغت البرازيل وإسبانيا يوم الجمعة عن أول حالتي وفاة مرتبطتين بجدري القردة خارج أفريقيا. وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الماضي المرض حالة طوارئ صحية عالمية، مطلقة أعلى مستويات التأهب لديها.