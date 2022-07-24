ما مدى سرعة انتشار جدري القرود وكيف ينتشر وأين؟

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة "طوارئ صحية عالمية" بسبب انتشار مرض جدري القرود.

إعلان حالة الطوارئ يعني أن تفشي المرض "حدث استثنائي" يمكن أن يمتد إلى بلدان أخرى ويتطلب استجابة عالمية منسقة.

ويمكن أن ينتقل جدري القرود بين الأشخاص عندما يتلامسون جسدياً مع حيوان مصاب.

ومع ذلك، يمكن أن ينتقل أيضاً من شخص لآخر من خلال الاتصال الجسدي الوثيق، وهو ما يثير القلق بين مسؤولي الصحة لأن الأوبئة تحدث في أوروبا وأمريكا الشمالية وأماكن أخرى حيث لم يتم اكتشاف الفيروس منذ سنوات عديدة.

وتهتم منظمة الصحة العالمية بشكل خاص بانتشار الفيروس في أوروبا المصنف على أنه عالي الخطورة.

عدد الحالات في المملكة المتحدة؟

أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) وجود 2208 حالة في المملكة المتحدة.

من بينها، تم الإبلاغ عن 2115 في إنكلترا.

عدد الحالات التي اُبلغ عنها عالمياً وأين؟

تم الإبلاغ عن أكثر من 16000 حالة حتى الآن من 75 دولة هذا العام، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

لإظهار مدى سرعة انتشار الفيروس، تلقت منظمة الصحة العالمية 3040 حالة تم الإبلاغ عنها من 47 دولة فقط في 25 حزيران/ يونيو.

وبحسب هيئة الصحة، فإن الدول العشر الأكثر تضرراً وفقاً لآخر الأرقام هي:

• إسبانيا (3،125)

• ألمانيا (2،191)

• المملكة المتحدة (2،137)

• الولايات المتحدة (2،102)

• فرنسا (1،453)

• هولندا (656)

• كندا (604)

• البرتغال (515)

• البرازيل (384)

هناك فجوة بين الأرقام التي أبلغت عنها هيئة خدمات الصحة والسلامة المهنية (UKHSA) ومنظمة الصحة العالمية.

هل مستويات الاختبار كافية؟

دعا بعض الخبراء إلى زيادة مستويات الاختبار للمساعدة في اكتشاف مستويات الفيروس.

قال الدكتور ألبرت كو، أستاذ الصحة العامة وعلم الأوبئة في جامعة ييل: "خلاصة القول، رأينا تحولاً في وباء جدري القرود حيث يوجد الآن انتقال واسع النطاق وغير متوقع.

"هناك بعض الطفرات الجينية في الفيروس تشير إلى سبب حدوث ذلك، لكننا بحاجة إلى استجابة منسقة عالمياً للسيطرة عليه."

دعا كو إلى زيادة الاختبارات وبسرعة، قائلاً إنه، على غرار الأيام الأولى لفايروس كوفيد، كانت هناك فجوات كبيرة في المراقبة.

وقال: "الحالات التي نراها ليست سوى غيض من فيض".

"ربما أغلقت النافذة أمامنا بسرعة لوقف تفشي المرض في أوروبا والولايات المتحدة، ولكن لم يفت الأوان بعد لمنع جدري القرود من التسبب في أضرار جسيمة للبلدان الفقيرة التي تفتقر إلى الموارد اللازمة للتعامل معها".

في الولايات المتحدة، يقدر المسؤولون أن 1.5 مليون رجل معرضون لخطر الإصابة بالعدوى.

كيفية انتشار جدرى القرود؟

قال كبير خبراء جدري القرود في منظمة الصحة العالمية، الدكتور روزاموند لويس، هذا الأسبوع إن 99٪ من جميع حالات جدري القرود خارج إفريقيا كانت بين رجال وأن 98٪ منهم هم رجال مارسوا الجنس مع رجال.

ويسبب المرض أعراضا شبيهة بالإنفلونزا وطفحاً جلدياً.