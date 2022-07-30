البابا فرنسيس: دخلت مرحلة جديدة من البابوية بسبب الوهن والتقدم في العمر

قال البابا فرنسيس يوم السبت إن تقدمه في العمر والصعوبة التي يعانيها في المشي قد أسفرا عن دخوله مرحلة جديدة أبطأ إيقاعا من البابوية، وأكد مجددا أنه سيكون مستعدا للتنحي يوما ما إذا منعته مشاكل صحية شديدة من إدارة الكنيسة.

وأضاف البابا في إجابات على أسئلة الصحفيين على متن طائرته العائدة إلى روما من رحلة استغرقت أسبوعا في كندا "لا أعتقد أن بوسعي الاستمرار في القيام برحلات بالإيقاع نفسه كما كان الحال من قبل".

واستعان البابا فرنسيس (85 عاما) خلال الأشهر القليلة الماضية بكرسي متحرك أو عصا بسبب آلام في الركبة ناجمة عن كسر صغير والتهاب في الأربطة.

وقال البابا "أعتقد أنه في سني ومع هذا العجز، يجب أن أحافظ على نفسي قليلا حتى أتمكن من خدمة الكنيسة، أو أن أقرر التنحي"

وأضاف أنني لم أفكر في الاستقالة لكن "الباب مفتوح" ولا حرج في تنحي البابا.

وقال ثناء جلوسه على كرسي متحرك بالطائرة خلال مؤتمر صحفي استمر 45 دقيقة "هذا ليس غريبا. إنها ليست كارثة."

واضاف "كانت هذه الرحلة اختبارا. لا يمكن السفر في هذه الحالة، ربما ثمة حاجة إلى تغيير الأسلوب قليلاً ". مؤكدا أنه "سيحاول مواصلة السفر ليكون بالقرب من الناس."