الكنيسة الكاثوليكية الكولومبية تنشر أسماء 26 رجل دين متهمين بانتهاك الأطفال جنسياً

كشفت الكنيسة الكاثوليكية في كولومبيا أمس السبت عن أسماء 26 رجل دين تم التحقيق معهم في مزاعم بارتكاب انتهاكات جنسية بحق أطفال بين عامي 1995 و2019.

ونشرت أبرشية ميديلين قائمة بأسماء المتهمين تنفيذاً لحكم قضائي لصالح الصحافي خوان بابلو بارينتوس الذي يحقق منذ سنوات في شبكة مزعومة من رجال الدين متورطة بالتحرش بأطفال.

وقال بارينتوس في مقطع فيديو السبت "معظم هؤلاء الكهنة (...) أوقفوا عن العمل لفترة وجيزة، وعادوا الى عملهم من جديد". ونجح بارينتوس في إقناع القضاة بقبول طلبه وإجبار أبرشية ميديلين على نشر القائمة.

وتلقى مكتب الادعاء العام الذي لم يعلق على التحقيقات ما يصل الى 14 شكوى من شكاوى الانتهاكات الخميس، رغم انها ارتكبت قبل سنوات، بحسب الوثيقة التي نشرتها الكنيسة.

وقال المونسنيور ريكاردو توبون رئيس أساقفة ميديلين إن المؤسسة الدينية تريد "إظهار الشفافية والالتزام بالحقيقة وليس هناك أي هدف للتستر". وأضاف في مقطع فيديو نُشر على حساب الأبرشية على تويتر أن بارينتوس يشن "حملة تشهير عدوانية ضد الكنيسة".

وبحسب الصحافي فإن الكنيسة كشفت الأسماء "لأن المحكمة الدستورية أجبرتها على ذلك".

وعام 2019 نشر بارينتوس كتاباً يحمل عنوان "دعوا الأطفال يأتون إليّ" يسرد تحقيقاً حول انتهاكات جنسية بحق أطفال والتستر عليها ضمن الكنيسة في كولومبيا، حيث ينتمي معظم الناس إلى طائفة الروم الكاثوليك.

وحاولت الكنيسة اتخاذ اجراءات قانونية لوقف نشر الكتاب لكنها لم تفلح في ذلك. وقضى ستة كهنة على الأقل عقوبات بالسجن بعد ادانتهم بتهم اغتصاب أطفال في كولومبيا.