شاهد: بوتين يزور حديقة تاريخية جديدة في كرونشتاد

زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متنزهًا تاريخيًا تم افتتاحه جزئيًا مخصصًا للأسطول الروسي، كجزء من احتفالات يوم البحرية. وكان من المتوقع أن تكتمل أعمال إنشاء الحديقة المسماة "جزيرة الحصون" في كرونشتاد في العام 2025 وتضم معارض مخصصة لتاريخ البحرية الروسية، فضلاً عن ممرات للمشاة على طول الشاطئ المطل على خليج فنلندا.

وكان في استقبال بوتين وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وابنته كسينيا التي تترأس مكتب مشروع إنشاء مجموعة جزيرة الحصون للسياحة والترفيه.

تغطي مجموعة جزر الحصون مساحة تزيد عن 100 هكتار وتشمل أجزاء من الجزر المجاورة.