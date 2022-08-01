شاهد | 800 سيارة كلاسيكية تجوب الشوارع في مهرجان "عبور باريس"

جمعت النسخة الخامسة عشرة من جولة السيارات القديمة السنوية في باريس التي تسمى عبور باريس "Traversée de Paris" حوالي 800 سيارة، أمس الأحد.

واستمتع المارة من سياح وفرنسيين الأحد بالمنظر الفريد ولم يفوتوا تصوير السيارات الكلاسيكية في الجولة الاستثنائية وهي تعبر إلى جانب المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية.

يقول جان بيير بوديفين وهو سائح من مدينة نانت الفرنسية: "يمكننا أن نرى سيارات رائعة، سيتروين، موستانغ وغيرها، إنه أمر رائع".