English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
فرنسا

شاهد | 800 سيارة كلاسيكية تجوب الشوارع في مهرجان "عبور باريس"

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
euronews_icons_loading
سيارات أمريكية كلاسيكية في باريس، فرنسا، يوم الأحد 13 يونيو 2021.
سيارات أمريكية كلاسيكية في باريس، فرنسا، يوم الأحد 13 يونيو 2021.   -   حقوق النشر  Lewis Joly/AP

جمعت النسخة الخامسة عشرة من جولة السيارات القديمة السنوية في باريس التي تسمى عبور باريس "Traversée de Paris" حوالي 800 سيارة، أمس الأحد. 

واستمتع المارة من سياح وفرنسيين الأحد بالمنظر الفريد ولم يفوتوا تصوير السيارات الكلاسيكية في الجولة الاستثنائية وهي تعبر إلى جانب المعالم التاريخية للعاصمة الفرنسية. 

viber

يقول جان بيير بوديفين وهو سائح من مدينة نانت الفرنسية: "يمكننا أن نرى سيارات رائعة، سيتروين، موستانغ وغيرها، إنه أمر رائع".