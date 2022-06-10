شاهد: اختراع سيارة هجينة يمكنها السير على الماء

قام رجال أعمال هولنديون بصنع سيارة نفاذة تسير على المياه، الأمر الذي بدأ بمزحة تحول في النهاية إلى موضوع جدي فاجأ أصحابه بعد نجاح تجربة صنع سيارة هجينة تستطيع التزلج على الماء.

قد تبدو كأنها فيراري أو كورفيت لكنها ليست كذلك، بل هي سيارة نفاذة من اختراع بو كروك وزميلة أوسكار ريجيسبرغن وهما من أصحاب المشاريع الرياضية في هولندا. بقوة 200 حصان وسرعة قصوى تبلغ 57 كم في الساعة، لها جسم سيارة رياضية لكنها من الداخل دراجة مائية.

بدأت الفكرة عندما شعر الرجلان صاحبا الاختراع بأن القوارب العادية أصبحت مملة، لذلك بحثا عن شيء جديد. وهكذا ولدت أول سيارة من نوعها في هولندا وأوروبا، وبالفعل وعلى عكس كل التوقعات نجحت التجربة وتم تقديم خمسين طلبا للشراء من الشرق الأوسط.

يقول أوسكار ريجيسبرغن بطل العالم السابق في لعبة الزلاجة المائية الطائرة "فلاي بورد" إن الأمر رائع جدا، كأنك في سيارة حقيقية، ويمكنك الخروج في عطلة نهاية الأسبوع دون أن تمر بازدحام مروري ولا يهم كم تبلغ سرعتك سواء أسرعت أو ابطأت.