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نيوزيلندة

نيوزيلندا تعيد فتح الحدود بالكامل للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
خارج مبنى مطار كرايستشيرش، نيوزيلندا، الاثنين، 6 أبريل 2020
خارج مبنى مطار كرايستشيرش، نيوزيلندا، الاثنين، 6 أبريل 2020   -   حقوق النشر  AP Photo

أعادت نيوزيلندا فتح حدودها بالكامل يوم الأحد (الإثنين بالتوقيت المحلي) أمام الزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك للمرة الأولى منذ إغلاقها بسبب جائحة كوفيد-19 في مارس-آذار 2020.

وبدأ فتح حدود نيوزيلندا أولا أمام مواطنيها في فبراير-شباط ثم خففت السلطات قيود الدخول بمرور الوقت.

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وانتهت عملية إعادة فتح الحدود بالكامل الليلة الماضية (بالتوقيت المحلي) بالسماح بعودة الزائرين الذين يتطلب دخولهم الحصول على تأشيرات والحاصلين على تأشيرات دراسية. وأيضاً تسمح نيوزيلندا الآن بدخول العبارات السياحية واليخوت الترفيهية الأجنبية موانئها.