مليون حالة وفاة بكوفيد حول العالم منذ بداية العام

أودت جائحة كوفيد-19 بحياة مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ كانون الثاني/يناير، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية، التي دعت الحكومات إلى تسريع عمليات التلقيح، في الوقت الذي لا يزال فيه ثلث سكّان العالم من دون لقاح.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحافي "لقد تخطّينا المرحلة المأساوية المتمثّلة في وفاة مليون شخص بكوفيد-19 منذ بداية العام".

ودعا حكومات جميع الدول إلى مضاعفة جهودها لتطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية وكبار السن وغيرهم من الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، بهدف تحصين 70 في المئة من جميع السكان.

وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، أنشأت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وشركاؤهما، شراكة لتوفير اللقاح ضدّ كوفيد. وتهدف هذه الشراكة إلى تسهيل توزيع الجرعات في 34 دولة كان مستوى التطعيم فيها أقل من 10 في المئة، وتقع جميعها في إفريقيا باستثناء ستة منها.

وأشار تيدروس إلى أنّ عشرة دول فقط لا تزال عمليات التلقيح فيها أقل من عشرة في المئة. وقال "ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير من العمل".

وأوضح مدير عام منظمة الصحة العالمية أن ثلث سكان العالم لا يزالون غير محصّنين، بما في ذلك ثلثي العاملين في مجال الرعاية الصحية وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل.

وفقاً لآخر إحصائيات منظمة الصحة العالمية، فإنّ جائحة "كوفيد-19" أودت بحياة 6,45 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ ظهور الحالات الأولى في نهاية العام 2019 في منطقة ووهان في الصين.