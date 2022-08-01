الغزو الروسي لأوكرانيا: تركيا تعلن مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا بموجب اتفاق إسطنبول

الغزو الروسي لأوكرانيا: تركيا تعلن مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا بموجب اتفاق إسطنبولمحادثة
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أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا الأوكراني
أعلنت تركيا أن أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا الأوكراني، صباح الإثنين.
وقالت وزارة الدفاع التركية إن أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين عند الساعة 06.17 بتوقيت غريينتش بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول. وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من آب/أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول".
وسابقاً اليوم، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية من المتوقع أن تغادر ميناء أوديسا في إطار اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وقال كوبراكوف على فيسبوك إن السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون تحمل 26 ألف طن من الذرة الأوكرانية وستتجه إلى لبنان.
وكانت وزارة الدفاع التركية قالت سابقاً في بيان إن الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ستغادر ميناء أوديسا اليوم، الإثنين، الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، ويبدو أنه حصل تأخير مدته 47 دقيقة.
ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في إسطنبول في 22 تموز/يوليو إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.
وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة "رازوني" للشحن لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الإثنين عند الساعة الخامسة صباحاً وقد أبلغت السلطات عند الساعة 04.30 بتوقيت غرينتش بأنها ستبحر.
والسفينة قادرة على حمل 30 ألف طن.
ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلاً عن تركيا والأمم المتحدة.
ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.
هجوم بطائرة مسيرة على مقر الأسطول الروسي في شبه جزيرة القرم
أعلنت روسيا الأحد، أنّ هجوماً بطائرة بدون طيار على مقر أسطولها في البحر الأسود في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم أدى إلى إصابة ستة أشخاص بجروح، ما دفع موسكو إلى إعلان حالة تأهب في المدينة.
وقال حاكم سيباستوبول ميخائيل رازفوزجاييف في رسالة عبر تطبيق تلغرام، "صباح اليوم، قرّر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به موسكو، الأحد، مشيراً إلى أنّ هجوماً بواسطة طائرة مسيّرة استهدف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في سيباستوبول، أدى إلى جرح ستة أشخاص.
وقال رازفوزجاييف إنّ كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعياً سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".
وأعلنت السلطات مستوى تأهب "أصفر" (متوسط) للتحذير من هجمات إرهابية بعد الهجوم بحسب ما بدا في الصور التي نشرها حاكم سيباستوبول والتي تُظهر أجزاء نوافذ محطّمة على الأرض.
واعتبرت البحرية الأوكرانية أن الروس افتعلوا حجّة لإلغاء الاحتفالات المخطط لها في سيباستوبول، خوفًا من هجوم حقيقي. وكتبت البحرية الأوكرانية على فيسبوك "في الحقيقة (...) اخترع الروس عذراً لإلغاء الاحتفالات، لئلّا يُذَلّوا أمام العالم من خوفهم من الجيش الأوكراني".
وقال سيرغي براتشوك المتحدث باسم الإدارة الإقليمية في أوديسا في بيان، إن "تحرير شبه جزيرة القرم الأوكرانية المحتلّة سيحدث بطريقة أخرى أكثر فاعلية".
وجاءت هذه التطورات فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد، خلال حضوره عرضاً عسكرياً بحرياً في سانت بطرسبرغ (شمال غرب)، أنّ الأسطول الروسي سيحصل "في الأشهر المقبلة" على صاروخ كروز فرط صوتي "زيركون" جديد "لا يواجه أيّ عوائق".