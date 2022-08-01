الغزو الروسي لأوكرانيا: تركيا تعلن مغادرة أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا بموجب اتفاق إسطنبول

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أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا الأوكراني

أعلنت تركيا أن أول شحنة حبوب أوكرانية غادرت ميناء أوديسا الأوكراني، صباح الإثنين.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن أول شحنة حبوب أوكرانية ميناء أوديسا الأوكراني الإثنين عند الساعة 06.17 بتوقيت غريينتش بموجب اتفاق دولي مبرم مع روسيا في إسطنبول. وأوضحت الوزارة "سفينة رازوني غادرت ميناء أوديسا باتجاه مرفأ طرابلس في لبنان. وينتظر أن تصل إلى اسطنبول في الثاني من آب/أغسطس. وستواصل طريقها إلى وجهتها إثر عمليات تفتيش ستتم في إسطنبول".

وسابقاً اليوم، قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية من المتوقع أن تغادر ميناء أوديسا في إطار اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.

وقال كوبراكوف على فيسبوك إن السفينة "رازوني" التي ترفع علم سيراليون تحمل 26 ألف طن من الذرة الأوكرانية وستتجه إلى لبنان.

وكانت وزارة الدفاع التركية قالت سابقاً في بيان إن الشحنة الأولى من الحبوب الأوكرانية ستغادر ميناء أوديسا اليوم، الإثنين، الساعة 05:30 بتوقيت غرينتش، ويبدو أنه حصل تأخير مدته 47 دقيقة.

ويهدف الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية والموقع في إسطنبول في 22 تموز/يوليو إلى التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية العالمية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة "رازوني" للشحن لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الإثنين عند الساعة الخامسة صباحاً وقد أبلغت السلطات عند الساعة 04.30 بتوقيت غرينتش بأنها ستبحر.

والسفينة قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع، وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلاً عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الاتنترت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.