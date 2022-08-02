سناتورة أسترالية من السكان الأصليين تستنكر "استعمار" الملكة إليزابيث الثانية

وصفت السناتورة الأسترالية من السكان الأصليين ليديا ثورب الملكة إليزابيث الثانية بأنها ملكة "مستعمرة" أثناء أداء اليمين يوم الإثنين، حيث أقسمت المشرعة المنتخبة حديثاً على مضض على الولاء.

ورفعت ثورب السناتورة عن حزب الخضر قبضتها اليمنى في صورة احتجاجية، حيث أقسمت على مضض أن تخدم العاهلة البالغة من العمر 96 عاماً والتي لا تزال ملكة لدولة أستراليا.

وقالت قبل أن يوبخها مسؤول في مجلس الشيوخ: "أنا صاحبة السيادة، ليديا ثورب، أقسم بجدية وصدق أنني سأكون وفية وأتحمل الولاء الحقيقي لصاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية المستعمرة".

وقال رئيس الغرفة سو لاينز: "السناتورة ثورب، السناتورة ثورب، أنتِ مطالبة بتلاوة القسم كما هو مكتوب".

بعد تلاوة التعهد كما هو مطلوب، أعلنت ثورب على تويتر: "السيادة لا تستلسم أبداً".

كانت أستراليا مستعمرة بريطانية لأكثر من 100 عام، الفترة التي قُتل خلالها الآلاف من السكان الأصليين الأستراليين وتم تشريد المجتمعات بالجملة. حصلت البلاد على استقلالها الفعلي في عام 1901، لكنها لم تصبح أبداً جمهورية كاملة.

في عام 1999، صوت الأستراليون بفارق ضئيل ضد عزل الملكة، وسط خلاف حول ما إذا كان سيتم اختيار بديلها من قبل أعضاء البرلمان وليس الجمهور.

تظهر استطلاعات الرأي أن معظم الأستراليين يؤيدون أن يكونوا جمهورية، لكن ليس هناك اتفاق كبير حول كيفية اختيار رئيس الدولة.

أثيرت هذه القضية مرة أخرى في الانتخابات الأخيرة، عندما تم انتخاب الجمهوري الشهير أنتوني ألبانيز رئيسًا للوزراء. وسرعان ما عيّن أول "وزير للجمهورية" في البلاد.

قال ألبانيز لشبكة سي إن إن يوم الأحد: "أنا أؤيد جمهورية"، لكنه أضاف أن استفتاء آخر سيتعين عليه الانتظار حتى ما بعد الاستفتاء الموعود بشأن منح السكان الأصليين الأستراليين دورًا مؤسسيًا في صنع السياسات.

وقال "إن أولويتنا هي الاعتراف بشعب الأمم الأولى في دستورنا".

ودعت السناتورة ليديا ثورب إلى الحقيقة والمصالحة بشأن الماضي و طالبت بـ"معاهدة" تعترف قانونًا بالملكية التاريخية للسكان الأصليين للأرض.