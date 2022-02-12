أستراليا تدرج الكوالا على قائمة الحيوانات المهددة بالإنقراض

أدرجت أستراليا الجمعة رسميًا حيوانات الكوالا عبر رقعة شاسعة من ساحلها الشرقي على أنها "مهددة بالانقراض" الجمعة، حيث يكافح هذا الحيوان الشقباني للبقاء على قيد الحياة وسط آثار حرائق الغابات وتطهير الأراضي والجفاف والأمراض.

وقال دعاة الحفاظ على البيئة إن أعداد الكوالا تراجعت بشكل مخيف في الكثير من مناطق شرق أستراليا على مدار العقدين الماضيين، محذرين من أنها تقترب حاليا إلى الانقراض.

وقالت وزيرة البيئة سوزان لي إنها صنفت مجموعات الكوالا على أنها "مهددة بالانقراض" لتوفر لهم مستوى أعلى من الحماية في نيو ساوث ويلز وإقليم العاصمة الأسترالية وكوينزلاند.

تم إدراج الكوالا، وهو رمز معروف عالميًا للحياة البرية الفريدة في أستراليا، على أنه حيوان "معرض للخطر" على الساحل الشرقي قبل عقد من الزمان فقط.

ولفتت الوزيرة إل] أنه "نتخذ إجراءات غير مسبوقة لحماية الكوالا"، مشيرة إلى تعهد الحكومة مؤخرًا بتقديم 50 مليون دولار أسترالي (36 مليون دولار أمريكي) لحماية واستعادة أوساط عيش الكوالا.

رحب دعاة حماية البيئة بالوضع الجديد لحيوانات الكوالا لكنهم أدانوا فشل أستراليا في حمايتها حتى الآن.

وقال ستيوارت بلانش عالم الحفاظ على البيئة في الصندوق العالمي للطبيعة في أستراليا "لقد انتقلت الكوالا من عدم إدراجها إلى كونها معرضة للخطر إلى كونها معرضة للخطر في غضون عقد من الزمان، وهذا تراجع سريع صادم". قرار اليوم مرحب به لكنه لن يمنع الكوالا من الانزلاق نحو الانقراض ما لم تكن القرارات مصحوبة بقوانين أقوى وحوافز لأصحاب الأراضي لحماية منازلهم في الغابات".

يشير دعاة الحفاظ على البيئة إلى أنه نه من الصعب إعطاء أرقام دقيقة عن أعداد الكوالا في الولايات الشرقية المتضررة. لكن تقديرات هيئة استشارية حكومية مستقلة - اللجنة العلمية للأنواع المهددة بالانقراض - أشارت إلى أن أعداد الكوالا قد تراجعت من 185000 في عام 2001 إلى 92000 في العام 2021.