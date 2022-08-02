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مقتدى الصدر يأمر اتباعه بإخلاء البرلمان وتحويل الاعتصام أمام وحول المبنى خلال مدة أقصاها 72 ساعة

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بقلم:  يورونيوز
المعتصمون من اتباع التيار الصدري أمام البرلمان العراقي 02/08/2022
المعتصمون من اتباع التيار الصدري أمام البرلمان العراقي 02/08/2022   -   حقوق النشر  AP Photo

أمر زعير التيار الصدري مقتدى الصدر اتباعه بالانسحاب من البرلمان العراقي، الذي اقتحموه قبل أيام واعلنوا عن البقاء فيه في اعتصام مفتوح.

وكتب "وزير الصدر" الحساب الذي يوجه من خلاله الصدر اتباعه، "بعد تحرير مجلس النواب وتحوله إلى مجلس للشعب بفضل الله وجهود الثوار الابطال" تقرر "إخلاء البرلمان وتحوّل الاعتصامات أمام وحول المجلس خلال مدة أقصاها 72 ساعة."

وأضاف أن هناك توجيهات أخرى سيعلن عنها بخصوص الاعتصام وديمومته.

وخرج أمس أنصار تحالف الإطار التنسيقي في مظاهرات مؤيدة للدستور والشرعية بحسب قولهم وهي من ضمن النقاط التي يريد الصدر تغييرها.

فيما أعلنت العديد من المنظمات والدول عن قلقها من الوضع السياسي والاحتجاجات الأخيرة التي شهدها العراق.

وتأتي خطوة الصدر للضغط على خصومه من الشيعة، وعدم تمرير مرشحهم لرئاسة الوزراء، وقائمة طويلة أخرى من الطلبات التي يريدها.