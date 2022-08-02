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فرنسا

ماكرون قلق من الوضع في العراق ويدعو إلى الحوار

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بقلم:  يورونيوز  مع أ ف ب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 19/10/2020
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 19/10/2020   -   حقوق النشر  Lewis Joly/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء عن "قلقه الشديد بشأن الوضع في العراق"، قائلا إنه يشاطر دعوة رئيس الوزراء إلى "الحوار والتشاور".

وكتب ماكرون في تغريدة باللغة العربية "قلقي شديد بشأن الوضع في العراق. يجب أن يسود الهدوء وضبط النفس. أشارك رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في النداء الذي وجهه للحوار والتشاور استجابة لتطلعات العراقيين".

منذ الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 2021، يعاني العراق من شلل سياسي بعد فشل شهور من المفاوضات بين الأحزاب الرئيسية لاختيار رئيس جديد للجمهورية أو رئيس جديد للحكومة.

بدأ أنصار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اعتصاما في البرلمان السبت وتظاهر خصومه السياسيون بالآلاف في بغداد الاثنين، تعبيرًا عن الانقسام الذي يمزق البلاد.

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وقال الكاظمي الذي تتولى حكومته تصريف الأعمال السبت "لا بد ان تجلس الكتل السياسية وتتحاور وتتفاهم من أجل العراق والعراقيين"، في كلمة بثها التلفزيون.