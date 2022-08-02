ارتفاع حصيلة فيضانات كنتاكي في الولايات المتحدة إلى 35 قتيلًا

ارتفعت الحصيلة الموقتة للفيضانات المدمّرة في ولاية كنتاكي الأميركيّة إلى 35 قتيلًا، مع استمرار هطول الأمطار، وفق ما أعلن حاكم الولاية الواقعة جنوب شرق الولايات المتحدة.

وكتب الحاكم أندي بيشير في تغريدة "مزيد من الأخبار السيئة. حصلنا على تأكيد عن وجود المزيد من الجثث جراء الفيضانات في شرق كنتاكي. لقد فقدنا حتى الآن 35 شخصًا". وقال إن "اليوم كان نهارًا خطرًا من ناحية الطقس في شرق كنتاكي، مع توقع تساقط المزيد من الأمطار في المنطقة حتى المساء".

وأضاف: "من المحتمل حصول فيضانات مفاجئة وهبوب رياح مدمّرة، ونحضّ الأشخاص المتواجدين في المناطق المتضررة بشدة على البحث عن ملجأ في منطقة أعلى". وأمر الحاكم بتنكيس الأعلام على المباني الحكومية.

وضربت الفيضانات منطقة في الولاية كانت في الأساس تُعاني الفقر جرّاء تراجع قطاع الفحم الذي شكّل عصب اقتصادها. وتتعقّد جهود الإنقاذ جرّاء رداءة خدمة الاتّصال عبر الهواتف المحمولة.

وكان الحاكم قد حذّر الأحد من احتمال أن يتمّ العثور على جثث "على مدى أسابيع، جُرف كثير منها لمسافة أمتار".

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن حال الطوارئ في كنتاكي جرّاء الفيضانات، ما يسمح بتخصيص مساعدات فدراليّة تُكمّل جهود الإنقاذ المحلّية التي تبذلها الولاية.