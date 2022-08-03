مالك نابولي: سنضم لاعبين أفارقة لو تعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم

قال أوريليو دي لورنتيس مالك نابولي المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم إنه لن يضم لاعبين أفارقة ما لم يتعهدوا بعدم المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وغاب المدافع السنغالي كاليدو كوليبالي، المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي هذا الصيف، وأندريه زامبو لاعب وسط الكاميرون عن مباريات نابولي خلال كأس الأمم في يناير كانون الثاني وفبراير شباط من العام الحالي.

وأبلغ دي لورنتيس برنامج وول ستريت إيطاليا "طالما لم يتخلوا عن حقوقهم بالمشاركة في كأس الأمم الأفريقية، أو في مباريات كأس الأمم والبطولات في أمريكا الجنوبية... لن يضمهم (نابولي) على الإطلاق".

وأضاف "نحن الأغبياء الذين يدفعون رواتب فقط لإرسالهم إلى جميع أنحاء العالم للعب من أجل الآخرين"

كما قال منتج الأفلام الإيطالي إنه لا يدعم مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أقل من 48 ساعة من إعلانه العام الماضي.

وتابع "لا يمكنك تأسيس بطولة من الأعضاء المتميزين الذين يدعون الآخرين (إلى الدوري). أنت بحاجة إلى إبقاء الباب مفتوحا أمام الجميع بشكل ديمقراطي".

وأشار دي لورنتيس إلى أنه سئم من العروض المقدمة من صناديق الاستثمار للنادي، وأنه عرض عليه 900 مليون يورو منذ حوالي أربعة أو خمسة أعوام من قبل مستثمرين أمريكيين.

وقال "أنتم (مقدمو العروض) لم تفهموا شيئا (عني). أنا رجل أعمال أستمتع بممارسة الأعمال...".

وأضاف "أريد أن أكون اللاعب رقم 12 على أرض الملعب. في الواقع اللاعب رقم 12 هو المشجع، يمكنني أن أكون رقم 13 أو 14، لأن الرقم 14 هو رقمي المفضل".