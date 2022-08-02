تفاعل عربي بعد منع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول مصر

أعلنت الفنانة الفلسطينية، ناي البرغوثي، عن تأجيل حفلتيها في دار الأوبرا في القاهرة والمسرح الروماني في الإسكندرية بعد أن مٌنعت لدى وصولها إلى المطار من دخول البلاد.

وكتبت البرغوتي في منشور شاركته عبر حسابها على فايسبوك، "أحبائي في مصر، أمّ الدنيا.. كما قرأتم، قرّرت دار الأوبرا في مصر تأجيل حفلتَي في القاهرة والإسكندرية إلى موعد غير محدّد بعد، وهذا بعد منعي في مطار القاهرة من دخول مصر الحبيبة لأسباب لا أعرفها حتى الآن، رغم محاولاتي وبعد 8 ساعات انتظار. صُدِمت، حَزِنت، وانتابتني مشاعر عديدة متضاربة، أهمها الفقدان.. فقدان الفرصة للتواصل معكم بعد طول انتظار".

وتابعت "لقد أعددْت لكم/ن برنامجاً غنائياً وموسيقياً غنياً، مميزاً، يليق بكم/ن، يليق بشعب مصر الشقيق ومكانة مصر في قلب الأمة العربية. كم كنت أتحرق شوقاً للقائكم/ن في القاهرة والإسكندرية، في مصر سيد درويش وعبد الوهاب وأم كلثوم وعبد الحليم وغيرهم/ن من العمالقة، ولكني الآن مضطرة لأنتظر فرصة مستقبلية، آمل أن تكون قريبة، لأكون بينكم/ن وأشارككم/ن به".

وأنهت البرغوتي كلامها قائلة "كفنانة فلسطينية تربّت على قِيَم الصمود والكرامة، أرفض التنازل عن الأمل. بدعمكم/ن الجميل، وبقوة وعمق رسالتي الفنية والإنسانية، أرفع رأسي عالياً لأعِدكم/ن: لنا لقاء ولو بعد حين".

وندد العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بما حدث مع البرغوثي وانهالت التعليقات التي تؤكد دعم وحب الشعب المصري للفنانة الفلسطينية.

وكتبت إحدى المصريات تعليقاً على بيان الفنانة الفلسطينية على فيسبوك "نحبك .. ننتظرك ونعتذر".

وأعاد الصحفي عبد المنعم محمود نشر كلام ناي، معلقا "ناي البرغوثي الفنانة الفلسطينية الجميلة غنت في لندن ومُنعت في القاهرة كونها فلسطينية !!".

وتحت هاشتاغ، "لا بديل عن رحيل السيسي"، كتب الناشط المصري مجدي كمال في تغريدة نشرها عبر تويتر، "منع الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي من دخول مصر، في الوقت اللي فيه 100 الف صهيوني محتلين سيناء".

من جانبه قال المواطن المصري محمد ناجي: "حسبى الله و نعم الوكيل طب ناى البرغوثي عملت إي علشان تتمنع من دخول مصر دى فنانة فلسطينية يعنى جاية تعمل حافلة.. روحو شوفو الص.اينه(الصهاينة) اللى خاربين الدنيا فى سينا من اول الصيف.. .بعد ما التذاكر حجزناها لغوا الحفلة".

وكان من المقرر إقامة الحفلتين يومي الخميس بأوبرا القاهرة والسبت بالمسرح الروماني في منطقة كوم الدكة بالاسكندرية.

وكانت السلطات المصرية منعت عام 2018 الفنان الفلسطيني علي سليمان من دخول البلاد للمشاركة بمهرجان الجونة السينمائي المصري كعضو لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وهو ما اعتبره المدير الفني للمهرجان أمير رمسيس قرارا يعكس "صورة مؤسفة" عن المهرجانات المصرية.