شاهد: ولادة نادرة لفيل أبيض فيل في ميانمار

أعلنت وسائل الإعلام في ميانمار الأربعاء عن ولادة فيل أبيض نادر ولد في غرب البلاد، ويعتبر هذا الوليد مخلوقا ميمونا بحسب ما يعتقده كثيرون في هذه الدولة ذات الأغلبية البوذية.

ولد الفيل الشهير في تموز الماضي في ولاية راخين الغربية، ويزن حوالي 80 كيلوغرامًا ويبلغ طوله حوالي 70 سنتمترا.

وقالت جريدة غلوبال نيو لايت إن الأم - البالغة من العمر 33 عامًا وتدعى زار نان هلا - تحتفظ بها مؤسسة ميانما للأخشاب في ولاية راخين، مضيفة أن المولود يمتلك سبع خصائص من ثمان مرتبطة بالأفيال البيضاء النادرة.

وفي التاريخ القديم كانت الأفيال البيضاء تعد ميمونة في ثقافة جنوب شرق آسيا، واكتسب حكام المنطقة القدامى أكبر عدد ممكن منها لتعزيز ثرواتهم.