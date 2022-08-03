English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
ميانمار

شاهد: ولادة نادرة لفيل أبيض فيل في ميانمار

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
فيل أبيض نادر
فيل أبيض نادر   -   حقوق النشر  HANDOUT/AFP

أعلنت وسائل الإعلام في ميانمار الأربعاء عن ولادة فيل أبيض نادر ولد في غرب البلاد، ويعتبر هذا الوليد مخلوقا ميمونا بحسب ما يعتقده كثيرون في هذه الدولة ذات الأغلبية البوذية.

ولد الفيل الشهير في تموز الماضي في ولاية راخين الغربية، ويزن حوالي 80 كيلوغرامًا ويبلغ طوله حوالي 70 سنتمترا.

وقالت جريدة غلوبال نيو لايت إن الأم - البالغة من العمر 33 عامًا وتدعى زار نان هلا - تحتفظ بها مؤسسة ميانما للأخشاب في ولاية راخين، مضيفة أن المولود يمتلك سبع خصائص من ثمان مرتبطة بالأفيال البيضاء النادرة.

وفي التاريخ القديم كانت الأفيال البيضاء تعد ميمونة في ثقافة جنوب شرق آسيا، واكتسب حكام المنطقة القدامى أكبر عدد ممكن منها لتعزيز ثرواتهم.