اليابان: فقد ثلاثة أشخاص ومقاطعات تدعو نصف مليون شخص من سكانها إلى الإخلاء

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية (إن.إتش.كيه) إن أمطارا بلغ ارتفاع منسوبها أكثر من 500 مليمتر هطلت على جزء من مقاطعة نيجاتا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية حتى الواحدة ظهرا (0400 بتوقيت جرينتش(.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تقطع السبل على الجسور والمياه تغمر الطرق. كما تم تعليق الخدمة في جزء من خط قطار شينكانسن فائق السرعة.

وقالت وكالة مكافحة الحرائق والكوارث إن الأوامر صدرت لنحو 500 ألف شخص بإخلاء نيجاتا وإيشيكاوا وياماجاتا.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى. ورغم أن معظم المناطق المتضررة ريفية لكنها تضم أيضا عددا من المصانع.

وعلقت مؤسسة رينيساس إلكترونكس الضخمة لصناعة الرقائق العمليات بشكل مؤقت بمصنعها في ياماجاتا بشمال اليابان بعدما حذرت السلطات مساء يوم الأربعاء من سقوط أمطار غزيرة لكنها قالت إن العمليات عادت تقريبا إلى طبيعتها.

في العام 2021، تسببت أمطار غزيرة في حدوث انزلاق تربة هائل في منتجع أتامي الساحلي (وسط اليابان) أسفر عن مقتل 27 شخصا.

وفي العام 2018، قتلت فيضانات وانزلاقات تربة أكثر من 200 شخص في غرب اليابان خلال موسم الأمطار السنوي.

ويقول علماء إن الاحترار المناخي يتسبب في هطول أمطار غزيرة في اليابان كما هي الحال في أماكن أخرى حول العالم مع احتفاظ الغلاف الجوي الذي أصبح أكثر دفئا بكمية أكبر من المياه.