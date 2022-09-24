إعصار يجتاح وسط اليابان ومقتل شخص

ذكرت وكالة كيودو للأنباء، أن إعصارا اجتاح وسط اليابان يوم السبت متسببا في هطول أمطار غزيرة ورياح شديدة مما أدى إلى حدوث انهيار أرضي أدى إلى مقتل شخص واحد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، إن بعض أجزاء المنطقة الواقعة جنوب غربي العاصمة طوكيو شهدت أمطارا وصل منسوبها إلى 200 مليمتر خلال 24 ساعة حتى صباح يوم السبت.

وقالت شركة "تشوبو إلكتريك باور غريد"، إن الكهرباء انقطعت عن نحو 120 ألف منزل حتى صباح السبت. وتم تعليق بعض خدمات القطارات السريعة.

وقالت كيودو، إن رجلا في الأربعينات من عمره لقي حتفه في انهيار أرضي كما تم العثور على رجل عمره 29 عاما ميتا بعد أن سقطت سيارته في خزان. وتحقق الشرطة فيما إذا كان موته ناجما عن الإعصار.

وتمر اليابان حاليا بموسم الأعاصير السنوي وتتعرّض لنحو 20 عاصفة من هذا النوع كل عام ترافقها عادة أمطار غزيرة تحدث فيضانات أو انزلاقات أرضية.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، بأن الإعصار الأخير "تالاس" كان قريبا من شمال شرق البلاد، على بعد 100 كلم قبالة ساحل أومازاكي عند الساعة السادسة صباحا (21,00 ت غ الجمعة).

وأفادت بأنه ترافق مع هبات رياح بلغت سرعتها 90 كلم في الساعة.

وأصدرت الوكالة تحذيرات من الأمواج العالية والأمطار الغزيرة وانزلاقات التربة والفيضانات في وسط وشرق وشمال اليابان، بما في ذلك طوكيو.

والأسبوع الماضي، أودى الإعصار "نانمادول" بأربعة أشخاص وتسبب بإصابات لـ151 عندما ضرب جنوب غرب اليابان.

ويشير العلماء إلى أن تغير المناخ يؤدي إلى ازدياد شدة العواصف ودرجات الحرارة والفيضانات والجفاف.