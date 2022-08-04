روسيا: الحكم بالسجن 9 سنوات على لاعبة كرة السلة الأمريكية غراينر عقب إدانتها بتهريب وحيازة المخدرات

قضت محكمة روسية الخميس بسجن نجمة كرة السلة الأميركية بريتني غراينر تسع سنوات عقب إدانتها بتهريب وحيازة مخدرات، بحسب مراسل فرانس برس الذي كان موجودا في المحكمة.

وستمضي غراينر "ما مجموعه تسع سنوات" في "مجمع سجون" روسي، على ما أعلنت القاضية آنا سوتنيكوفا في المحكمة مضيفة أنه سيتعين على اللاعبة الرياضية البالغة 31 عاما دفع غرامة قدرها مليون روبل (16,590 دولار).

وقالت القاضية آنا سوتنيكوفا للمحكمة في مدينة خيمكي قرب موسكو إن المحكمة "تجد المتهمة مذنبة" بتهمة تهريب وحيازة مخدرات.

من جهته، ندد الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس بحكم السجن الصادر بحق نجمة كرة السلة الأمريكية معتبرا أنه "غير مقبول".

وقال بايدن إن "روسيا تعتقل بريتني عن غير وجه حق. هذا غير مقبول وأدعو روسيا إلى إطلاق سراحها فورا لتتمكن من الانضمام إلى شريكتها وأحبائها وأصدقائها وزميلاتها في الفريق" مؤكدا عزمه على "العمل بلا كلل" لإعادة غراينر وبول ويلان، الأمريكي المعتقل أيضا في روسيا، وذلك في بيان صدر بعد دقائق على إعلان الحكم.

طلب الادّعاء الروسي الخميس أن تُسجن اللاعبة وهي تعتبر من أفضل لاعبات كرة السلة، في العالم تسع سنوات ونصف بتهمة تهريب المخدرات، وسط توتر بين موسكو وواشنطن.

وقال المدّعي العام نيكولاي فلاسينكو وفقا لمراسلة لفرانس برس حضرت الجلسة في محكمة خيمكي قرب موسكو "أطلب من المحكمة إدانة غراينر والحكم عليها بالسجن تسع سنوات وستّة أشهر"، وبدفع غرامة قدرها مليون روبل (16590 دولارًا).

وهذه هي العقوبة القصوى لهذا النوع من الجرائم والمحددة بالسجن 10 سنوات.

اعتقلت بريتني غراينر البالغة من العمر 31 عامًا وطولها 2,06 مترًا، في شباط/فبراير وبحوزتها عبوات خاصة بالسجائر الالكترونية معبّأة يزيت القنب.

"لقد ارتكبت خطأً عن غير قصد وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا"

وتوجهت النجمة إثر الحكم إلى قضاة المحكمة في بلدة خيمكي خارج موسكو "لقد ارتكبت خطأً عن غير قصد وآمل ألا ينهي حكمكم حياتي هنا".

واقرت بالذنب بينما زعمت أنها أتت بهذه المادة إلى روسيا عن غير قصد ودحضت تهمة تهريب المخدرات.

الخميس أكد لها المدعي العام أنها حاولت عن قصد "إخفاء" هذا السائل المكون من القنب عن ضباط الجمارك في المطار.

تندرج قضية غراينر في إطار توترات شديدة بين موسكو وواشنطن على خلفية النزاع الدائر في أوكرانيا، واتخذت بعدًا آخر مع انخراط موسكو وواشنطن في عملية تبادل سجناء قد تشمل اللاعبة.

الاسبوع الماضي قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن واشنطن قدمت "عرضا كبيرا" لموسكو لإطلاق سراح غراينر وجندي المارينز السابق بول ويلان المسجونين في روسيا.