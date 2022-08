"أمنستي" تتمسك بالتقرير الذي ينتقد الجيش الأوكراني وسفن محملة بالغذاء تغادر الموانئ الأوكرانية

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.

وقال الرئيس الأوكراني على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.

وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملاً أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.

Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2)