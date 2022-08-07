"أمنستي" تتمسك بالتقرير الذي ينتقد الجيش الأوكراني وسفن محملة بالغذاء تغادر الموانئ الأوكرانية

"أمنستي" تتمسك بالتقرير الذي ينتقد الجيش الأوكراني وسفن محملة بالغذاء تغادر الموانئ الأوكرانيةمحادثة
اعتذرت منظمة العفو الدولية الأحد عن "الضيق والغضب" الناجمين عن تقرير يتهم أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر مما أثار غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأدى إلى استقالة رئيسة مكتب المنظمة في كييف، ولكنها قالت إنها تلتزم بالنائج التي توصلت إليها في التقرير في رسالة إلى رويترز.
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا. وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام المحطة "كدرع نووي" فيما تقول موسكو إن الجيش الأوكراني يقصفها.
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، السبت، أن حكومات الغرب تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، وحذرت من أن تركيا قد تواجه رداً عقابياً إذا ساعدت روسيا على تفادي العقوبات.
دان الاتحاد الأوروبي السبت، النشاط العسكري الروسي في محيط منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قائلاً إنه يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولي. ودعا كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل موكسو إلى فتح أبواب المحطة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
أعلنت مسؤولة كبيرة في منظمة العفو الدولية استقالتها السبت، إثر تقرير نشرته المنظمة انتقدت فيه الجيش الأوكراني، وقالت إنه يعرض المدنيين للخطر. وقدّمت أوسكانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، استقالتها على خلفية التقرير الذي يتهم قوات كييف بانتهاك القوانين الدولية الإنسانية.
قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يعزز انتشاره وينقل معدات عسكرية ضخمة وقوات إلى جنوب أوكرانيا، خصوصاً منطقة خيرسون التي استولت عليها موسكو في بداية الحرب. وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قد يكون بصدد التحضير لهجوم في الجنوب.
أغلقت مجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) شبكة من الحسابات التي تعمل في سانت بطرسبرغ، روسيا، إذ كانت تلك الحسابات تعمل في الفضاء الافتراضي كدعاية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت "ميتا" إن الشبكة المؤلفة من مئات الحسابات في فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف الصحافيين والممثلين والمشارهير المؤيدين لأوكرانيا.
تدخل الخطة الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، وسط سعي أوروبي لمساعدة ألمانيا التي تعتمد بشدّة على الطاقة الروسية. وكانت بروكسل قررت الأسبوع الماضي على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة الشتاء المقبل ومنحت استثناءات لبعض الدول. واتخذ القرار رغم المعارضة المجرية.
أبرز المستجدات من الحرب في أوكرانيا
إعادة انتخاب روسي رئيساً للاتحاد الدولي للشطرنج بوجه منافس أوكراني
أعيد انتخاب نائب رئيس الوزراء الروسي السابق أركادي دفوركوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للشطرنج الأحد، على حساب منافس أوكراني بأكثرية ساحقة.
وحصل دفوركوفيتش على أصوات 157 اتحاداً وطنياً من أصل 179 خلال الاجتماع الذي أقيم في الهند، وفق ما أعلن روبرتو ريفيلو، رئيس اللجنة الانتخابية للاتحاد.
وأشاد الكرملين بهذا الفوز وقال المتحدث باسمه ديميتري بيسكوف وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" إن "هذه أنباء رائعة وانتصار كبير ومهم للغاية".
وتابع "هذا جميل جداً، إنها منظمة مهمة، وهناك الكثير من العمل للقيام به ونأمل أن ينجح دفوركوفيتش في ذلك"، مضيفاً أنه مع هذه الانتخابات فإن إدارة الاتحاد "أكدت فعاليتها".
كان الروسي يواجه الأستاذ الأوكراني الكبير أندري باريشبوليتس الذي حصل على 16 صوتاً فقط.
وامتنع خمسة مندوبين عن التصويت فيما ألغي صوت واحد.
تعرض الكثير من المسؤولين الروس لعقوبات منذ غزو بلادهم أوكرانيا في شباط/فبراير. لكن دفوركوفيتش (50 عاماً) الذي خدم في عهد الرئيس فلاديمير بوتين كنائب لرئيس الوزراء منذ 2012 حتى انتخابه رئيساً للاتحاد في 2018، تمكن من الاحتفاظ بمقعده.
قبل فترة وجيزة من التصويت، اتهم باريشبوليتس منافسه بأن له "صلات قوية مع الحكومة الروسية".
بلينكن يصل جوهانسبورغ في جولة إفريقية تستهدف نفوذ موسكو
أعلنت وزارة الخارجية في جنوب افريقيا وصول وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الأحد إلى البلد قبل التوجه إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية ثم رواندا، في جولة هدفها التصدي للنفوذ الدبلوماسي الروسي في المنطقة.
وتأتي الزيارة بعد فترة وجيزة من الجولة الإفريقية التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
واتخذت جنوب إفريقيا موقفاً محايداً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير رافضة الانضمام إلى التنديد الغربي بموسكو.
نشرت شبكة "سي بي إس" الأميركية تقريراً حمل عنوان "تسليح أوكرانيا"، وهو يسلط الضوء على الثغرات التي تشوب عملية مدّ كييف بالسلاح لمواجهة الغزو الروسي. يشير التقرير إلى أن 70 بالمئة من الأسلحة تصل إلى وجهة مجهولة في نهاية المطاف.
منظمة العفو الدولية تتمسك بنتائج التقرير الذي ينتقد الجيش الأوكراني
اعتذرت منظمة العفو الدولية يوم الأحد عن "الضيق والغضب" الناجمين عن تقرير يتهم أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر مما أثار غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأدى إلى استقالة رئيسة مكتب المنظمة في كييف. ونشرت المنظمة الحقوقية التقرير يوم الخميس قائلة إن وجود القوات الأوكرانية في مناطق سكنية زاد من المخاطر التي يتعرض لها المدنيون خلال الغزو الروسي.
منظمة العفو الدولية تأسف بشدة للضيق والغضب اللذين تسبب فيهما بياننا الصحفي بشأن أساليب القتال التكتيكية للجيش الأوكراني... أولوية منظمة العفو الدولية في هذا الصراع أو أي صراع آخر هي ضمان حماية المدنيين. في الواقع، كان هذا هو هدفنا الوحيد حين أصدرنا أحدث نسخة من هذا البحث. وبينما نلتزم تماماً بالنتائج التي توصلنا إليها، فإننا نأسف للألم الذي سببناه (رسالة وجهتها المنظمة إلى رويترز)
- اتهم زيلينسكي المنظمة بمحاولة إبعاد المسؤولية عن العدوان الروسي، بينما استقالت رئيسة المنظمة في أوكرانيا أوكسانا بوكالتشوك، قائلة إن التقرير كان هدية دعائية لموسكو. ويقول المسؤولون الأوكرانيون إنهم يحاولون إجلاء المدنيين من مناطق خطوط القتال الأمامية. ولم تعلق روسيا، التي تنفي استهداف المدنيين، على التقرير الحقوقي.
- قالت المنظمة في بريدها الإلكتروني يوم الأحد إنها وجدت قوات أوكرانية بالقرب من مناطق يسكنها مدنيون في 19 بلدة وقرية زارتها، مما يعرضهم لخطر النيران الروسية. وأضافت "هذا لا يعني أن منظمة العفو الدولية تُحمل القوات الأوكرانية المسؤولية عن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الروسية، أو أن الجيش الأوكراني لا يتخذ الاحتياطات الكافية في أماكن أخرى من البلاد". وتابعت "يجب أن نكون واضحين جدا: لا شيء مما وثقنا قيام القوات الأوكرانية به يبرر بأي شكل من الأشكال الانتهاكات الروسية".
أوكرانيا تعلن وصول أول سفينة شحن لموانئها منذ الغزو الروسي
قالت وزارة البنية التحتية الأوكرانية يوم الأحد إن أول سفينة شحن منذ الغزو الروسي وصلت إلى ميناء تشورنومورسك الأوكراني المطل على البحر الأسود بهدف نقل الحبوب في المستقبل إلى الأسواق العالمية.
وأبحرت أربع سفن تحمل مواد غذائية من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود في وقت سابق في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية.
وقالت الوزارة على فيسبوك "سفينة البضائع السائبة فولمار إس. وصلت إلى ميناء تشورنومورسك ومستعدة للتحميل".
وزارة الدفاع الأوكرانية: روسيا تقصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة
قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الأحد، إن الجيش الروسي قصف عشرات البلدات على طول خط الجبهة الممتد من شرق البلاد إلى جنوبها الغربي في خيرسون. ونقلت رويترز عن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية حاولت الهجوم على ستة محاور مختلفة.
ولا يمكن ليورونيوز التحقق من دقة هذه الأخبار.
وتقول وزارة الدفاع الأوكرانية إنها صدّت الهجمات الروسية على المحاور الستة.
وفي كلمته الليلية المعتادة، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الجيش الأوكراني "حقق نتائج قوية" خلال الأسبوع الماضي، ودمّر مخازن الأسلحة والإمدادات اللوجستية للجيش الروسي.
قال مسؤولون أوكرانيون وأتراك إن أربع سفن تحمل مواد غذائية أوكرانية أبحرت من الموانئ الأوكرانية المطلة على البحر الأسود يوم الأحد في إطار اتفاق لفك الحصار عن صادرات البلاد البحرية. وتحمل السفن الأربع أكثر من 160 ألف طن من الذرة ومواد غذائية أخرى.
زيلينسكي يدعو إلى رد دولي أكثر صرامة بعد قصف محطة نووية
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا.
وقال الرئيس الأوكراني على تويتر إنه دعا خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية والوقود النووي الروسي.
وقالت شركة الطاقة النووية الحكومية الأوكرانية في وقت سابق إن عاملاً أصيب عندما قصفت القوات الروسية محطة زابوريجيا للطاقة النووية مساء السبت.
Talked with @eucopresident Charles Michel, told about the situation on the battlefield, in particular at the Zaporizhzhia NPP. Russian nuclear terror requires a stronger response from the international community - sanctions on the Russian nuclear industry and nuclear fuel. (1/2)— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2022
وفاة مسؤول في إدارة الاحتلال الروسي بجنوب أوكرانيا متأثرا بجروحه
توفّي مسؤول في إدارة الاحتلال الروسي في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا متأثراً بجروح أصيب بها في هجوم على منزله، حسبما أعلنت السلطات المحلّية المعيّنة من قبل موسكو.
وقالت كاترينا غوباريفا المسؤولة المحلية التي نشرت برقية صادرة عن هذه الإدارة على تطبيق تلغرام إن "فيتالي غورا نائب رئيس إدارة نوفا كاخوفكا المسؤول عن الخدمات البلدية، توفّي متأثراً بجروحه".
ونقلت وكالة تاس عن مصدر مجهول في هذه الإدارة قوله إنّ المسؤول أصيب بجروح خطيرة صباح السبت بعد "هجوم" على منزله، كما أصيب بعدّة طلقات نارية.
تقع نوفا كاخوفكا على نهر دنيبر على بعد نحو 80 كلم شرق مدينة خيرسون هي خاضعة للسيطرة الروسية. وفي الأشهر الأخيرة، تعرّض عدد من المسؤولين الذين عيّنهم الروس في الأراضي الأوكرانية التي احتلّوها، لهجمات (فرانس برس)
منذ أن تمّ الاستيلاء على جزء كبير من منطقة خيرسون وجزء من منطقة زابوريجيا، ينتهج الكرملين سياسة فرض الثقافة الروسية هناك بهدف ضمّها المحتمل. وأدخلت موسكو الروبل إلى المنطقة، كما شجّعت سكانها على الحصول على جوازات سفر روسية.
وبموازاة ذلك، يشنّ الجيش الأوكراني منذ أسابيع عدّة هجمات مضادة على جبهة خيرسون. وتمكّن من استعادة الأراضي والاقتراب من هذه المدينة البالغ عدد سكانها 290 ألف نسمة. ولكنّه لا يتمكّن حتى الآن من تحقيق أي اختراق عميق في الدفاعات الروسية.
أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا لن ترسو في لبنان الأحد
لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدّرتها أوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير في لبنان الأحد كما كان متوقعاً، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس السبت.
غادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود الإثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع أوكرانيا وروسيا اتفاقيتين منفصلتين بوساطة تركيا وتحت رعاية الأمم المتحدة.
وتفقد خبراء أتراك وروس الأربعاء السفينة قبالة سواحل اسطنبول قبل موعد وصولها المقرر وفق السفارة الأوكرانية في لبنان الأحد في الساعة 10.00 صباحاً (07.00 ت غ) إلى ميناء طرابلس في شمال لبنان.
وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة غداً". ورداً على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه "ليس لديها معلومات أخرى" حالياً.
وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر. وقال المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته أن "الباخرة ستتوجه إلى لبنان في حالة واحدة فقط: إذا اشترى تاجر حمولتها".
وأضاف "الأولوية بالنسبة لصاحب الباخرة، هي أن يجد تاجراً يشتري حمولتها، سواء كان في لبنان أو أي بلد آخر".