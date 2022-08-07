"أمنستي" تتمسك بالتقرير الذي ينتقد الجيش الأوكراني وسفن محملة بالغذاء تغادر الموانئ الأوكرانية

اعتذرت منظمة العفو الدولية الأحد عن "الضيق والغضب" الناجمين عن تقرير يتهم أوكرانيا بتعريض المدنيين للخطر مما أثار غضب الرئيس فولوديمير زيلينسكي وأدى إلى استقالة رئيسة مكتب المنظمة في كييف، ولكنها قالت إنها تلتزم بالنائج التي توصلت إليها في التقرير في رسالة إلى رويترز.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إلى رد دولي أقوى تجاه ما وصفه "بالإرهاب النووي" الروسي بعد قصف محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وهي الأكبر في أوروبا. وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام المحطة "كدرع نووي" فيما تقول موسكو إن الجيش الأوكراني يقصفها.

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، السبت، أن حكومات الغرب تشعر بقلق متزايد إزاء تنامي العلاقات الاقتصادية بين تركيا وروسيا، وحذرت من أن تركيا قد تواجه رداً عقابياً إذا ساعدت روسيا على تفادي العقوبات.

دان الاتحاد الأوروبي السبت، النشاط العسكري الروسي في محيط منشأة زابوريجيا النووية في أوكرانيا، قائلاً إنه يمثل "انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية ومثال آخر على تجاهل روسيا للمعايير الدولي. ودعا كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل موكسو إلى فتح أبواب المحطة أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

أعلنت مسؤولة كبيرة في منظمة العفو الدولية استقالتها السبت، إثر تقرير نشرته المنظمة انتقدت فيه الجيش الأوكراني، وقالت إنه يعرض المدنيين للخطر. وقدّمت أوسكانا بوكالتشوك، مديرة مكتب المنظمة في أوكرانيا، استقالتها على خلفية التقرير الذي يتهم قوات كييف بانتهاك القوانين الدولية الإنسانية.

قالت وزارة الدفاع البريطانية إن الجيش الروسي يعزز انتشاره وينقل معدات عسكرية ضخمة وقوات إلى جنوب أوكرانيا، خصوصاً منطقة خيرسون التي استولت عليها موسكو في بداية الحرب. وأضافت الوزارة أن الجيش الروسي قد يكون بصدد التحضير لهجوم في الجنوب.

أغلقت مجموعة "ميتا" (فيسبوك سابقاً) شبكة من الحسابات التي تعمل في سانت بطرسبرغ، روسيا، إذ كانت تلك الحسابات تعمل في الفضاء الافتراضي كدعاية للغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت "ميتا" إن الشبكة المؤلفة من مئات الحسابات في فيسبوك وإنستغرام كانت تستهدف الصحافيين والممثلين والمشارهير المؤيدين لأوكرانيا.

تدخل الخطة الأوروبية لخفض الاعتماد على الغاز الروسي حيّز التنفيذ مطلع الأسبوع المقبل، وسط سعي أوروبي لمساعدة ألمانيا التي تعتمد بشدّة على الطاقة الروسية. وكانت بروكسل قررت الأسبوع الماضي على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 بالمئة الشتاء المقبل ومنحت استثناءات لبعض الدول. واتخذ القرار رغم المعارضة المجرية.

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