الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة وتفرض عقوبات على بيلوسي

تستمر أصداء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان في تحدٍ سياسي كبير للصين أدى إلى إغضاب بكين.

وقالت بيلوسي اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو، إن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة إلى هذه الجزيرة أثارت غضب بكين.

واليابان هي المحطة الأخيرة في جولة بيلوسي (82 عاما) التي زارت تايوان الثلاثاء الأربعاء مثيرة غضب بكين.

وقالت بيلوسي خلال زيارتها الأولى لليابان منذ 2015 إن "الصينيين قاموا بعمليات إطلاق النار هذه ربما بحجة زيارتنا على الأرجح".

وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقد ردت على الزيارة بتدريبات عسكرية الخميس واسعة غير مسبوقة حول الجزيرة، لا سيما إطلاق صواريخ بالستية كان يمكن أن يسقط بعضها في المنطقة.

وأعلن الجيش التايواني أن "طائرات وسفنا حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الجمعة، معتبرا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين "استفزازية جدا".

كذلك حلقت صواريخ صينية فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الجمعة.

ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع الناتج عن زيارة بيلوسي المثيرة للتوتر السياسي بين واشنطن وبكين.