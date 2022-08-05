الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة وتفرض عقوبات على بيلوسي

الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة وتفرض عقوبات على بيلوسيمحادثة
تستمر أصداء زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان في تحدٍ سياسي كبير للصين أدى إلى إغضاب بكين.
وقالت بيلوسي اليوم الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو، إن الولايات المتحدة "لن تسمح" للصين بعزل تايوان، وذلك بعد زيارة إلى هذه الجزيرة أثارت غضب بكين.
واليابان هي المحطة الأخيرة في جولة بيلوسي (82 عاما) التي زارت تايوان الثلاثاء الأربعاء مثيرة غضب بكين.
وقالت بيلوسي خلال زيارتها الأولى لليابان منذ 2015 إن "الصينيين قاموا بعمليات إطلاق النار هذه ربما بحجة زيارتنا على الأرجح".
وتعتبر الصين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي ويبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة جزءا لا يتجزأ من أراضيها. وقد ردت على الزيارة بتدريبات عسكرية الخميس واسعة غير مسبوقة حول الجزيرة، لا سيما إطلاق صواريخ بالستية كان يمكن أن يسقط بعضها في المنطقة.
وأعلن الجيش التايواني أن "طائرات وسفنا حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الجمعة، معتبرا أن التدريبات العسكرية الأخيرة لبكين "استفزازية جدا".
كذلك حلقت صواريخ صينية فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الجمعة.
ونقدم إليكم أبرز تطورات الوضع الناتج عن زيارة بيلوسي المثيرة للتوتر السياسي بين واشنطن وبكين.
تايوان: 68 طائرة و13 سفينة حربية صينية عبرت الخط الأوسط في المضيق الجمعة
أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية عبرت "الخط الأوسط" الواقع على طول مضيق تايوان خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان "ندين الجيش الشيوعي لعبوره المتعمّد الخط الأوسط للمضيق وقيامه بمضايقات في البحر والجو في محيط تايوان".
الصين تعلن إنهاء التعاون مع واشنطن حول ملفات عدة
أعلنت الصين الجمعة إلغاء عدد من اللقاءات حول مسائل دفاعية على صلة بعدة ملفات مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي لتايوان هذا الاسبوع.
وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن بكين "ستعلق المحادثات الصينية الأميركية حول التغير المناخي" وستلغي لقاء بين القادة العسكريين واجتماعين أمنيين، منددة بـ"الاستخفاف" الذي أبدته بيلوسي "حيال معارضة الصين الشديدة" لزيارتها إلى تايوان.
الصين تستدعي دبلوماسيين أوروبيين بسبب بياناتهم بشأن تايوان
قالت الصين إنها استدعت دبلوماسيين أوروبيين في البلاد للاحتجاج على البيانات الصادرة عن مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي التي تنتقد التدريبات العسكرية الصينية المحيطة بتايوان.
الصين: موقف اليابان من تايوان يبرر أفعال "المخطئ"
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ يوم الجمعة خلال إفادة دورية إن التصريحات الأخيرة للمسؤولين اليابانيين بشأن التوترات الحالية في مضيق تايوان محاولة لتبرير أفعال "المخطئين".
وتأتي التصريحات الحادة من بكين بعد أن دعا وزراء خارجية دول مجموعة السبع، التي تضم اليابان، يوم الأربعاء الصين إلى حل التوتر حول مضيق تايوان بطريقة سلمية.
ودفع البيان الصين إلى إلغاء اجتماع كان مقررا بين وزير الخارجية وانغ يي ونظيره الياباني يوم الأربعاء على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في كمبوديا.
الصين تفرض عقوبات على بيلوسي ردا على زيارة تايوان (وزارة الخارجية)
أعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة أنها ستفرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بعد زيارتها لتايوان التي أثارت غضب بكين.
وقالت الوزارة إن بيلوسي "تدخلت بشكل خطير في الشؤون الداخلية للصين وقوضت بشكل خطير سيادة الصين وسلامة أراضيها" عبر الزيارة، موضحة أن الصين "ستفرض عقوبات على بيلوسي وعائلتها المباشرة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
أستراليا تدين مناورات الصين "المزعزعة للاستقرار" في تايوان
نددت أستراليا بإطلاق الصين صواريخ بالستية باتّجاه المياه المحيطة بتايوان الجمعة، ووصفت المناورات العسكرية في محيط الجزيرة بأنها "مبالغ فيها ومزعزعة للاستقرار".
وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ في بيان إن "أستراليا تشعر بقلق عميق حيال إطلاق الصين صواريخ بالستية باتجاه المياه المحيطة بساحل تايوان".
ودعت إلى "ضبط النفس وخفض التصعيد"، مشيرة إلى أنها أعربت عن قلقها لنظيرها الصيني.
وقالت إن المناورات "مبالغ فيها ومزعزعة للاستقرار".
وتابعت "تشاطر أستراليا المنطقة المخاوف حيال هذا النشاط العسكري المتصاعد، وخصوصا من خطر أي خطوة غير محسوبة".
بلينكن يصف المناورات الصينية في تايوان بـ"التصعيد الكبير"
دان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الجمعة المناورات العسكرية الصينية في محيط تايوان، معتبرا أنها "تصعيد كبير".
ولفت بلينكن إلى "عدم وجود مبرر" للتدريبات التي أطلقتها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.
صواريخ صينية تحلق فوق تايوان
حلقت صواريخ صينية فوق تايوان خلال التدريبات العسكرية الأخيرة التي تجريها بكين حول الجزيرة ردا على زيارة بيلوسي، كما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية الجمعة.
ولم تؤكد بكين رسميا حتى الآن ما إذا كانت الصواريخ قد حلقت فوق الجزيرة أثناء التدريبات بينما رفضت تايبيه تأكيد أو نفي ذلك لأسباب تتعلق بالاستخبارات.
لكن وزارة الدفاع اليابانية قالت إنه من بين تسعة صواريخ رصدتها "يعتقد أن أربعة صواريخ حلقت فوق جزيرة تايوان الرئيسية".
ونشرت وسائل إعلام رسمية صينية وسما بصيغة سؤال "ماذا يعني مرور لصواريخ تقليدية لجيش التحرير الشعبي فوق جزيرة تايوان؟"، جذب حوالى 43,7 مليون مشاهدة على موقع ويبو المعادل الصيني لتويتر.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الجيش "أطلق أكثر من مئة طائرة حربية بينها مقاتلات وقاذفات قنابل" خلال التدريبات، بالإضافة إلى "أكثر من عشر مدمرات وفرقاطات".
"طائرات وسفن حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان
أعلن الجيش التايواني أن "طائرات وسفنا حربية صينية" عبرت "الخط الأوسط" لمضيق تايوان الجمعة، مؤكدا أن المناورات التي تجريها بكين ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي "استفزازية للغاية".
وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان "اعتبارا من الساعة الحادية عشرة صباحا، أجرت مجموعات عدة من طائرات حربية وسفن حربية الصينية تدريبات حول مضيق تايوان وعبرت الخط الأوسط للمضيق".
وأضافت أن "هذه التدريبات العسكرية الصينية سواء كانت إطلاق صواريخ بالستية أو عبورا متعمدا للخط الأوسط للمضيق، هي عمل استفزازي للغاية".
والخط الأوسط هو حدود غير رسمية لكن يتم الالتزام بها إلى حد كبير وتمتد على طول منتصف المضيق الفاصل بين تايوان والصين.
ومن النادر أن تعبر طائرات وسفن حربية الخط الأوسط على الرغم من التوغلات الصينية التي أصبحت تتكرر منذ إعلان بكين في 2020 أن الحدود غير الرسمية لم تعد موجودة.
وعبور الخط الأوسط مسألة حساسة لأن مضيق تايوان ضيق ولا يتجاوز عرضه 130 كيلومترًا (81 ميلاً) في أضيق نقطة فيه، وتزيد عمليات التوغل من مخاطر وقوع حوادث عسكرية.
بيلوسي تقول إنها زيارتها تايوان "لم تهدف إلى تغيير الوضع القائم"
أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجمعة في طوكيو أن زيارتها دولا آسيوية بينها تايوان "لا تتعلق بتغيير الوضع القائم" في المنطقة.
وصرحت بيلوسي "قلنا منذ البداية إن تمثيلنا هنا لا يتعلق بتغيير الوضع القائم هنا في آسيا، أو بتغيير الوضع القائم في تايوان". وأضافت "إنه يتعلق بقانون العلاقات مع تايوان، وبالسياسة الأمريكية-الصينية، وبكل التشريعات والاتفاقات التي أرست ماهية علاقتنا. إن الأمر يتعلق بإحلال السلام في مضيق تايوان وبجعل الوضع القائم يسود".