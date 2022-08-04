English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
نيجيريا

نيجيريا تغرّم ثلاث محطات بسبب بثّها وثائقيا ل"بي بي سي" عن قطاع الطرق

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
أرشيف
أرشيف   -   حقوق النشر  PIUS UTOMI EKPEI/AFP or licensors

فرضت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في نيجيريا غرامة مالية تعادل 12 ألف دولار على ثلاث محطات بثت وثائقيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ميليشيات تدهم قرى وتنفذ عمليات خطف جماعية من أجل الحصول على فدية في شمال غرب البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للرقابة السمعية والبصرية في بيان الأربعاء إنها ستفرض غرامة تبلغ خمسة ملايين نايرا أي ما يعادل 12 ألف دولار تقريبا على كل من "مولتي شويس نيجيريا" المحدودة، و"تيل كوم ساتلايت" المحدودة و"إن تي أيه ستار تايمز" لبثها هذا الوثائقي الذي، بحسب اللجنة، "يمجد نشاطات قطّاع الطرق".

وتخللت الوثائقي "قطاع الطرق: أمراء الحرب في زامفارا"  مقابلات مع قادة قطاع الطرق وضحايا لتوثيق العنف الذي تمارسه العصابات المسلحة في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

كما فرضت اللجنة غرامة مقدارها خمسة ملايين نايرا على "تروست تي في" بسبب فيلمه الوثائقي بعنوان "قطع الطرق في نيجيريا: القصة الداخلية". وقالت اللجنة في بيانها "المحطات مطالبة بأن تكون أدوات للوحدة الوطنية وأن تمتنع عن الانجرار وراء استخدام برامجها للترويج للعناصر التخريبية وإبراز نشاطاتها".

وهدّدت الحكومة الأسبوع الماضي "بي بي سي" و "تروست تي في" بفرض عقوبات عليهما بتهمة "تمجيد الإرهاب". وفي بيان صحفي، دافعت هيئة الإذاعة البريطانية عن عمل صحفييها وأعلنت أنها ستبقي على الوثائقي.

ويهاجم عناصر من عصابات إجرامية يُطلق عليهم محليا اسم "قطاع الطرق"، بشكل متكرر المناطق الريفية في وسط نيجيريا وشمال غربها، مع عمليات نهب وخطف وهجمات. وقُتل آلاف الأشخاص ونزح مئات الآلاف بسبب العنف في السنوات الأخيرة.

المصادر الإضافية • أ ف ب