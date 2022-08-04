نيجيريا تغرّم ثلاث محطات بسبب بثّها وثائقيا ل"بي بي سي" عن قطاع الطرق

فرضت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في نيجيريا غرامة مالية تعادل 12 ألف دولار على ثلاث محطات بثت وثائقيا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن ميليشيات تدهم قرى وتنفذ عمليات خطف جماعية من أجل الحصول على فدية في شمال غرب البلاد.

وقالت اللجنة الوطنية للرقابة السمعية والبصرية في بيان الأربعاء إنها ستفرض غرامة تبلغ خمسة ملايين نايرا أي ما يعادل 12 ألف دولار تقريبا على كل من "مولتي شويس نيجيريا" المحدودة، و"تيل كوم ساتلايت" المحدودة و"إن تي أيه ستار تايمز" لبثها هذا الوثائقي الذي، بحسب اللجنة، "يمجد نشاطات قطّاع الطرق".

وتخللت الوثائقي "قطاع الطرق: أمراء الحرب في زامفارا" مقابلات مع قادة قطاع الطرق وضحايا لتوثيق العنف الذي تمارسه العصابات المسلحة في ولاية زامفارا في شمال غرب البلاد.

كما فرضت اللجنة غرامة مقدارها خمسة ملايين نايرا على "تروست تي في" بسبب فيلمه الوثائقي بعنوان "قطع الطرق في نيجيريا: القصة الداخلية". وقالت اللجنة في بيانها "المحطات مطالبة بأن تكون أدوات للوحدة الوطنية وأن تمتنع عن الانجرار وراء استخدام برامجها للترويج للعناصر التخريبية وإبراز نشاطاتها".

وهدّدت الحكومة الأسبوع الماضي "بي بي سي" و "تروست تي في" بفرض عقوبات عليهما بتهمة "تمجيد الإرهاب". وفي بيان صحفي، دافعت هيئة الإذاعة البريطانية عن عمل صحفييها وأعلنت أنها ستبقي على الوثائقي.

ويهاجم عناصر من عصابات إجرامية يُطلق عليهم محليا اسم "قطاع الطرق"، بشكل متكرر المناطق الريفية في وسط نيجيريا وشمال غربها، مع عمليات نهب وخطف وهجمات. وقُتل آلاف الأشخاص ونزح مئات الآلاف بسبب العنف في السنوات الأخيرة.