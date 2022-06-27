شاهد: سباقات الجواميس في تايلاند تقليد تسعى مناظق زراعة الأرزّّ إلى الحفاظ عليه

راح أربعة مشاركين في أحد سباقات الجواميس في تايلاند يحاولون بشجاعة، وهم حفاة،السيطرة على حيواناتهم التي كانت تركض في حقل أرزّ مغمور بالمياه الموحلة، وسط هتافات جمهور من هواة النوع يقصد كل سنة أقليم تشونبوري لحضور هذه المنافسات.

وساد جو احتفالي الأحد محافظة تشونبوري الشهيرة بزراعة الأرز والواقعة شرق البلاد في مناسبة إقامة هذا التقليد الصاخب والمَرِح، والفوضوي بعض الشيء، الذي يرافق بداية موسم الزراعة.

ويقول سومبونغ راتاناساتيان (33 سنة) الذي وجد صعوبة لالتقاط أنفاسه بعد السباق وأصبح مبللاً من رأسه إلى اخمص قدميه "نشعر قبل انطلاق السباق بحماسة وتوتر على السواء".

ويؤكد أن اللحظات الأولى لهذه السباقات تتسم بالصعوبة الأكبر، إذ يتعيّن على المتسابقين احتواء حيواناتهم الثقيلة في انتظار الصافرة الرسمية لعبور خط الانطلاق.

ويوضح راتاناساتيان الذي سبق أن فاز بالسباق مع جاموسه كاو البالغ سنتين أنّ "مصير السباق بعد مرحلة الانطلاق يرتبط بالحيوان ومدى تكيّفه مع مهارات المتسابق الذي يتولى قيادته".

وتشهد الجواميس تحوّلاً بعد تلقيها ضربة بسوط من الخيزران ذي رأس معدني، إذ لا تلبث هذه الحيوانات أن تفقد صوابها وهدوءها المعتاد أثناء فترة السباق.

وتستند عملية اختيار الحيوانات المتنافسة في السباقات إلى وزنها وحجمها. وعموماً، تسير الجواميس الأكبر حجماً بشكل أبطأ، لكنّ تحريكها يتطلب مهارة أكبر من جانب الأشخاص الذين يتولون قيادتها.

لكنُ المتنافسين الذين يتحضرون ويتدربون لأسابيع مع حيواناتهم، لا ينجحون دائماً في التحكم بها، إذ غالباً ما تجرّهم الجواميس إلى المسنقعات الموحلة عندما تنطلق بطريقة خاطئة.

ويقول ويذين لوانغوسكورن (38 سنة) الذي وفد من بانكوك لمشاهدة السباقات "أظنّ أنّ الأشخاص العاديين لا يستطيعون ممارسة هذا النشاط"، ملاحظاً وجود "رابط بين المتنافسين وحيواناتهم".

وفي نهاية السباق، تصبح الجواميس في حالة من الفوضى وتركض بأقصى سرعتها، ويمكن تالياً أن تطيح بأحد المتفرجين إذا تجرأ ووقف إلى جانب خط النهاية.

ويقول المتسابق نوبادون ينديسوك "إنّ الامر قد ينطوي على بعض الخطر إن كانت المسافة التي تبعد الجواميس بعضها عن بعض قصيرة، مما قد يؤدي إلى تصادمها، وهنا ينبغي على راكبيها أن يتوخوا الحذر".

ويتولى ينديسوك البالغ 45 سنة قيادة جاموسين ملقبين بـ"باريوا" و"بيت"، تبلغ قيمة كل واحد منهما نحو 150 ألف بات تايلاندي (4233 دولاراً).

ويقول ينديسوك بابتسامة عريضة إنّ "الجاموسين يتخطيان السنتين وفازا بالسباق الذي نُظم السنة الفائتة"، مشيراً إلى انه يجري تدريبات معهما كل ثلاثة إلى أربعة أيام.

ويعتبر نوبادون ينديسوك على غرار كثيرين أنّ السباق الذي نظم الأحد يتجاوز فكرة الترفيه الرياضي، ويقول "أشارك في السباق لأنني أحاول أن أحافظ على تقاليدنا في تشونبوري المتمثلة في سباقات جواميس ممتعة وأرز ذي جودة عالية ".