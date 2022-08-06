شاهد: لحظة تدمير منزل فلسطيني خلال القصف الإسرائيلي على غزة

انطلقت قوات الطوارئ والإسعاف لمعاينة موقع منزل دُمر بالكامل جرّاء استهدافه بواسطة صاروخ إسرائيلي قصف غزة.

وشنّت إسرائيل ضربات جوية على غزة السبت ردت عليها حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بإطلاق وابل من الصواريخ، في أخطر تصعيد للعنف في المنطقة منذ حرب العام الماضي.

وأعلنت السلطات الصحية في غزة التي تديرها حركة حماس الإسلامية أن 12 شخصاً قتلوا في القصف الإسرائيلي، بينهم فتاة تبلغ من العمر خمس سنوات، بينما أصيب ثمانون شخصاً بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة أنه بدأ عملية "استباقية" تطال حركة الجهاد الإسلامي، ثاني أبرز الفصائل المسلحة في القطاع بعد حركة حماس.

ويثير تواصل إطلاق الصواريخ من جهة والقصف الإسرائيلي من جهة أخرى مخاوف من احتمال تكرار حرب أيار/مايو 2021 التي استمرت 11 يوما وأدت إلى تدمير غزة وإجبار العديد من الإسرائيليين على الاختباء في الملاجئ.