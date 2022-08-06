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الضفة الغربية

الجيش الإسرائيلي: اعتقال 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية

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بقلم:  يورونيوز
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صورنشرها الجيش الإسرائيلي لعملية الاعتقال
صورنشرها الجيش الإسرائيلي لعملية الاعتقال   -   حقوق النشر  SRAELI DEFENSE FORCES/ AFP

أعلن الجيش الإسرائيلي السبت اعتقال 19 عنصرا من حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بينما يشن ضربات على أهداف عسكرية في غزة.

وجاء في بيان للجيش أن الجنود وعناصر من جهاز الأمن الداخلي "شين بيت" نفّذوا عمليات في عدة مواقع في الضفة الغربية "لإلقاء القبض على عناصر من حركة الجهاد الإسلامي الإرهابية".

وأفاد أن من بين 20 شخصا اعتقلوا خلال عمليات الدهم التي تمّت صباح السبت "19 هم عناصر في الجهاد الإسلامي".

ويأتي التصعيد الدامي الأخير في غزة بعدما اعتقلت إسرائيل في وقتٍ سابق هذا الأسبوع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي باسم السعدي المتّهم بتدبير سلسلة هجمات ضد الدولة العبرية.

ولدى حركة الجهاد الإسلامي المدعومة من إيران حضورا قويا في غزة والضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وشددت إسرائيل على أن عناصر الحركة في غزة كانوا يخططون لشن هجوم على جنوب إسرائيل ردا على توقيف السعدي، ما أجبر الدولة العبرية على شن ما وصفها الجيش بضربات "استباقية".

المصادر الإضافية • أ ف ب