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الشِيلِي

فيديو | حفرة عملاقة بعمق نحو 200 متر تظهر في تشيلي

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بقلم:  يورونيوز
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الحفرة هائلة الضخامة
الحفرة هائلة الضخامة   -   حقوق النشر  Municipalidad de Tierra Amarilla Chile

ظهرت حفرة عملاقة في تشيلي على قطعة أرض تملكها وتديرها شركة كندية للتعدين. 

ويحقق الجيولوجيون حالياً في الحفرة التي يبلغ قطرها 82 قدماً (25 متراً تقريباً)، لمعرفة ما إذا كانت نشأتها مرتبطة بعمليات التعدين الأجنبية المثيرة للجدل في المنطقة.

وأعلنت الخدمة الوطنية للجيولوجيا والتعدين (سيرناجومين) على تويتر أنها علمت لأول مرة بالحفرة يوم السبت في منطقة زراعية خارج بلدة تييرا أماريلا في منطقة أتاكاما، على بعد أكثر من 400 ميل شمال العاصمة سانتياغو.

وقال ديفيد مونتينيغرو، مدير سيرناجومين في بيان عن الحفرة قائلاً: "عميقة جداً، نحو 200 متر" وأضاف أنه لم يتم الكتشف أي مواد هناك، ولكن كان هناك الكثير من المياه فيها. 

والحفرة التي عمقها بطول ملعبين لكرة القدم تقريباً، انفتخت بالقرب من منجم النحاس "ألكاباروسا"، المملوك لشركة "لوندن ماينينغ" الكندية. من جهتها قالت الشركة إنها أعلمت السلطات ما إن اكتشفت الحفرة وأنها أخلت المنطقة حفاظاً على سلامة العاملين هناك. 

وأكدت الشركة أن الحفرة لم تتوسع أو تتعمق منذ اكتشافها وأنها علّقت الأعمال في محيطها كإجراء احترازي. 

وتعمل شركات التعدين الكندية على مختلف أنواع المعدن الذي تنقب عنه (ذهب، زنك، قصدير، نيكل) في جميع أنحاء أميركا اللاتينية وقد اتُهمت على مرّ السنوات بمجموعة واسعة من الانتهاكات البيئية وحقوق الإنسان.

المصادر الإضافية • وكالات