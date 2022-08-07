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إسرائيل

إسرائيل: القبة الحديدية أسقطت 97% من الصواريخ التي أُطلقت من غزة منذ الجمعة

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بقلم:  يورونيوز  مع رويترز
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صواريخ تعترضها القبة الحديدية الإسرائيلية
صواريخ تعترضها القبة الحديدية الإسرائيلية   -   حقوق النشر  AP Photo

قال الجيش الإسرائيلي إن منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي أسقطت 97 بالمئة من الصواريخ الفلسطينية التي حاولت التصدي لها خلال تفجر القتال في غزة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وهو تحسن في أداء المنظومة المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.

ودخلت القبة الحديدية الخدمة لأول مرة في عام 2011، وتطلق صواريخ موجهة لإصابة الصواريخ القادمة وغيرها من التهديدات القصيرة المدى في الجو، وسبق أن قدر مسؤولو الدفاع الإسرائيليون والأمريكيون أن نسبة نجاحها تبلغ 85 في المئة. وارتفعت هذه النسبة إلى 90 في المئة في حرب غزة عام 2012.

وصُممت القبة الحديدية التي صنعتها شركة رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة المحدودة المملوكة للدولة بدعم من شركة رايثيون تكنولوجيز الأمريكية، للاقتصاد في استخدام الصواريخ الاعتراضية المكلفة من خلال الاشتباك فقط مع الصواريخ التي تسير في مسار لضرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي إن الحركة اعترضت 97 في المئة من هذه الصواريخ خلال تصعيد القتال مع نشطاء حركة الجهاد الإسلامي في غزة منذ يوم الجمعة، واصفا ذلك بأنه أفضل أداء للمنظومة حتى الآن.

وأضاف المتحدث "نعمل على تحسين قدراتنا طوال الوقت". 

وقال المتحدث إن حركة الجهاد الإسلامي أطلقت 580 صاروخا على إسرائيل حتى صباح الأحد، مضيفا أن نحو 20 في المئة منها سقطت داخل غزة بينما وصلت البقية إلى أطراف تل أبيب والقدس.