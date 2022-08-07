شاهد: رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو إلى وقف "العدوان" على غزة وينتقد ازدواجية المعايير

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الأحد، المجتمع الدولي إلى المساعدة في وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، رافعاً صوراً لأطفال قضوا تحت القصف خلال جولة العنف الأخيرة.

وقال اشتية: "يجب أن تهز صورة الأطفال الشهداء والجرحى في غزة الضمير الإنساني والعمل على وقف العدوان فوراً".

ورفع اشتية خلال كلمته عدة صور لأطفال قتلوا وسمّاهم بالاسم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن المطلوب من مجلس الأمن الدولي حالياً "أخذ قرار جدي قابل للتنفيذ بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني" مضيفاً "نريد من هذه المؤسسة خطوات أكثر من الاستنكار".

ودعا اشتية إلى "كف سياسة ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان والأزمات والصراعات الدولية".

وتبادل الفلسطينيين في قطاع غزة والإسرائيليين القصف يوم الأحد في أعنف مواجهات تندلع بين الطرفين منذ أيار-مايو 2021. وأدت الضربات الإسرائيلية إلى مقتل 31 شخصاً بينهم 6 أطفال بحسب ما أعلنته وزارة الصحة في القطاع.

وقتلت إسرائيل القيادي الكبير في سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) المدعومة من إيران، في غارة على منزله في مدينة رفح جنوب القطاع السبت.

ونقلت رويترز عن مصادر مصرية أن إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين اتفقوا على الالتزام بهدنة في غزة اعتباراً من مساء الأحد عملاً باقتراح القاهرة، ولكن لم تصدر أي تصريحات رسمية من جانب الطرفين بهذا الخصوص.