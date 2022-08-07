ارتفاع حصيلة قتلى غزة إلى 31 قتيلاً والجهاد الإسلامي تؤكد إطلاق صواريخ باتجاه القدس

أعلن الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الأحد إنه أطلق صواريخ باتجاه القدس، بعد وقت قصير على انطلاق صفارات الإنذار في المنطقة بحسب الجيش الإسرائيلي.

وقالت سرايا القدس في بيان "أطلقنا منذ وقت ليس ببعيد صواريخ باتجاه القدس". وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق صواريخ على القدس منذ بدء التصعيد المستمر مع إسرائيل في قطاع غزة.

وأُطلقت صفارات الإنذار الأحد في منطقة القدس للمرة الأولى منذ بدء التصعيد المسلح المستمر بين الدولة العبرية وحركة الجهاد الاسلامي في قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي.

وسمع صحافيو وكالة فرانس برس في القدس دوي انفجارات قصيرة بعيدة. وقال الجيش في بيان مقتضب إن صفارات الإنذار أطلقت "في محيط القدس"، من دون أن يضيف أي تفاصيل.

اعتقال نشطاء بحركة الجهاد

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد اعتقال نحو عشرين من ناشطي حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، في أوج تصعيد دام في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إنه اعتقل خلال عمليات دهم "حوالى عشرين" شخصا "يشتبه في انتمائهم للمنظمة الإرهابية الجهاد الإسلامي" في أنحاء الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.

ارتفاع حصيلة القتلى

وقال أشرف القدرة، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة في قطاع غزة، إن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 31 شخصاً من بينهم ستة أطفال وأربعة سيدات وإصابة 265 آخرين.

*وزارة الصحة بغزة/*



*تحديث لاجمالي الضحايا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة 12.00 م*



🚨 31 شهيد من بينهم 6 اطفال و 4 سيدات و 265 اصابة بجراح مختلفة. — د.أشرف القدرة (@press221) August 7, 2022

مقتل قيادي بحركة الجهاد

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يوم الأحد مقتل أحد كبار قادة جناحها العسكري في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إن “سرايا القدس تزف شهيدها القائد الكبير خالد سعيد منصور عضو المجلس العسكري وقائد المنطقة الجنوبية” الذي لقي حتفه جراء غارة إسرائيلية استهدفته مساء السبت بمدينة رفح.

وسرايا القدس هي الجناح العسكري لحركة الجهاد.