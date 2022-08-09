مرصد: عودة خدمات غوغل بعد انقطاع لفترة قصيرة

قال موقع داون ديتكتور الإلكتروني، الذي يرصد حالات انقطاع خدمات الإنترنت، إن خدمات محرك البحث غوغل المملوك لشركة ألفابت تعود للعمل على ما يبدو بعد أن واجهت تعطيلات عالمية قصيرة في وقت متأخر من مساء الاثنين.

وانخفضت تقارير انقطاع الخدمة إلى أقل من 500 في الولايات المتحدة، وفقا لموقع داون ديتكتور، الذي يجمع تقارير من عدد من المصادر.

وفي ذروة انقطاع الخدمة، أشار أكثر من 30000 تقرير لمستخدمين إلى وجود مشكلات في الدخول على خدمات غوغل في الولايات المتحدة وحدها، حتى الساعة 0130 بتوقيت غرينتش.

وذكر داون ديتكتور أن ما يقرب من 5900 مستخدم أبلغوا عن مشاكل في اليابان، مضيفا أنه تم رصد اضطرابات أيضا في كندا وأستراليا.

وقال ناطق باسم غوغل اتصلت به وكالة فرانس برس "نحن على علم بوجود مشكلة في تحديث برمجية حصل في وقت متأخر من بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ ما أثر لفترة وجيزة على توافر خدمات غوغل سيرتش وغوغل مابس. نقدم اعتذارنا عن أي مشكلة قد تكون نجمت".

وأضاف "لقد تحركنا سريعا لحل المشكلة وخدماتنا باتت متوافرة مجددا".