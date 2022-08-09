سيرينا وليامس تعلن أن "العد التنازلي" لاعتزالها قد بدأ

أعلنت أسطورة كرة المضرب الأميركية سيرينا وليامس الثلاثاء، أن "العد التنازلي قد بدأ" لاعتزالها اللعبة. فازت سيرينا البالغة 40 عاماً بآخر ألقابها الـ23 في البطولات الكبرى في أستراليا عام 2017 عندما كانت حامل بابنتها أولمبيا.

منذ حينها، أخفقت في إضافة لقب كبير واحد لمعادلة الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغاريت كورت بعد أن خسرت أربع مباريات نهائية في الـ"غراند سلام".

ستكون محاولة سيرينا الأخيرة في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في نهاية الشهر الحالي، حيث ستحاول مخالفة التوقعات. قالت في منشور عبر حسابها على إنستغرام إنه "يأتي وقت في الحياة يتعيّن علينا فيه أن نقرر التحرك في اتجاه مختلف".

وأضافت أن "هذا الوقت يكون دائماً صعباً عندما تحب شيئاً ما كثيراً. يا إلهي، أنا أستمتع بالتنس. ولكن الآن، بدأ العد التنازلي". وتابعت "يجب أن أركز على كوني أمّاً، وأهدافي الروحية، وأخيراً اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمسة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".

خاضت وليامس أول مباراة لها على الملاعب الصلبة منذ قرابة العام ونصف عندما لعبت الاثنين في الدور الاول من دورة تورونتو للألف وتأهلت الى الثاني بتغلبها على الإسبانية نوريا بريساس دياس. كان هذا فوزها الأول في منافسات الفردي منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2021، أي منذ قرابة 14 شهراً.

وكانت المصنفة أولى عالمياً سابقاً عادت الى الملاعب في بطولة ويمبلدون في حزيران/يونيو الفائت بعد غيابها عامًا كاملا عن الملاعب منذ خروجها من الدور الاول للبطولة الإنجليزية بالذات عندما تعرضت لإصابة. إلا أن عوتها لم تتكلل بالنجاح بخسارتها من المباراة الاولى.

في وقت سابق من الثلاثاء، كتبت وليامس في عدد أيلول/سبتمبر من مجلة "فوغ" حيث ظهرت على الغلاف "سأتطور بعيداً" عن الرياضة بعد بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

وتابعت قولها: "للأسف لم أكن جاهزة للفوز بويمبلدون هذا العام. ولا أعرف ما إذا سأكون جاهزة للفوز في نيويورك. ولكن سأحاول، والدورات الاستعدادية ستكون ممتعة. أعرف أن الجماهير مهووسة بفكرة أني كنت قادرة على معادلة رقم كورت ذاك اليوم في لندن ومن ثم ربما أحطم رقمها في نيويورك...إنه خيال جميل"، وأضافت قائلة: "ولكن لا أتطلع للحظات أخيرة واحتفالات على أرض الملعب. أنا سيئة جدًا في الوداع، الأسوأ في العالم".

"لا أحب كلمة اعتزال"

حققت سيرينا التي تحتفل بميلادها الحادي والأربعين الشهر المقبل لقبها الأول في البطولات الكبرى في نيويورك عام 1999. رفعت كأس كل من ويمبلدون وأستراليا المفتوحة سبع مرات، بالاضافة إلى ست في نيويورك وثلاث في رولان غاروس.

أردفت "لم أحب يومًا كلمة +اعتزال+. لا أشعر أنها كلمة حديثة بالنسبة لي. كنت أفكر في كل هذا على أنه انتقال، لكنني أريد أن أكون حساسة بشأن كيفية استخدامي لتلك الكلمة والتي تعني شيئاً محدداً ومهماً جداً لقسم كبير من الناس. ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أقوم به هي التطور".

وتابعت: "أنا هنا لأقول لكم إنني أتطور بعيداً عن التنس، نحو أمور أخرى مهمة بالنسبة لي...قبل بضع سنوات، أسست شركة +سيرينا فنتشورز+، وهي شركة رأس مال للاستثمارات. بعد ذلك بوقت قصير، بدأت في تكوين أسرة. أريد أن أوسّع تلك العائلة".

وأضافت اللاعبة المصنفة 407 حالياً: "لكنني كنت مترددة في الاعتراف لنفسي أو لأي شخص آخر بضرورة الابتعاد عن كرة المضرب. بالكاد تحدثنا أنا وزوجي ألكسيس عن ذلك؛ يبدو أن الموضوع محرّم بالنسبة لي".

حققت وليامس 73 لقباً في منافسات الفردي في مسيرتها الاحترافية بالاضافة الى 23 في الزوجي. وتابعت قائلة: "في العام الماضي، حاولنا أنا وأليكسيس إنجاب طفل آخر، وحصلنا مؤخراً على بعض المعلومات من طبيبي الذي جعلني أشعر بالراحة وجعلني أشعر أنه عندما نكون مستعدين، يمكننا أن نوسَع عائلتنا. بالتأكيد لا أريد أن أحمل مرة أخرى كرياضية. أحتاج أن يكون قدماي كلاهما في كرة المضرب أو كلاهما خارجها".