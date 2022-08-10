إضراب سائقي النقل الثقيل في مصر.. ما هي الأسباب؟

في إطار مشروع قانون النقل الثقيل الجديد، المعروض حاليا علي البرلمان المصري، لإقراره والموافقة عليه والذي يعمل بدوره على فرض بعض العقوبات والمخالفات على سائقي النقل الثقيل في مصر.

أعرب مجموعة من سائقي النقل الثقيل عن رفضهم لبعض المواد الواردة في القانون الجديد وقاموا بوقفات سلمية، الإثنين، للمطالبة بحقوقهم. كما تداول عدد من رواد منصات التواصل وسم "إضراب سواقين النقل".

وينص مشروع القانون الجديد على إلزام سيارات النقل الثقيل والنقل الجماعي للركاب وسيارات الحكومة بوضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة، وسرعتها، وموقعها، وبيانات وتصرفات السائق وتخزينها بطريقة آلية، تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها عند الحاجة، بالإضافة إلى منع من صدر حكم نهائي بإدانته فى إحدى الجرائم الإرهابية أو المرتبطة بها، من الحصول على رخصة قيادة.

كما تتمثل الأسباب التي أدت إلى تنظيم إضراب سائقي النقل في مصر إلى زيادة أسعار الكاوتش وزيادة الترخيص على السيارات واختلاف أسعار الترخيص بين نقاط المرور، وغيرها.

كما انتشر مقطع فيديو لأحد سائقي الشاحنات الثقيلة يتحدث عن سبب الاحتجاج والأوضاع الصعبة التي يعانيها.

أفادت وسائل إعلام مصرية أن قانون المرور الجديد فرض عدة عقوبات على سائقي سيارات النقل الثقيل أثناء السير على الطرق لمنع الحوادث، ومنها التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة لشروط الأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفني، بما لا يزيد عن ألف جنيه.

كما عاقب القانون على مخالفة الوقوف بالسيارة ليلا بالطريق في أماكن لا توجد بها إضاءة وبدون استخدام أنوار وعاكس الإضاءة بالحبس 6 أشهر أو دفع غرامة ما بين 4 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه.

جدير بالذكر أن النقل بالشاحنات الثقيلة يعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد في مصر بشكل عام، فهو المسؤول عن نقل السلع والبضائع، سواء المنتجة محليا أو القادمة من الخارج عبر البر والبحر، ويتحمل هذا القطاع معظم حركة النقل على الطرق بين المدن والمحافظات.