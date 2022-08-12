شاهد: لحظة توقيف أفغاني مشتبه به في اغتيال أربعة مسلمين في نيو مكسيكو

نشرت الشرطة الأمريكية فيديو لعملية إلقاء القبض على لاجئ أفغاني مشتبه بضلوعه في مقتل أربعة رجال مسلمين في ولاية نيو مكسيكو.

ويقوم المدعون العامون في الولاية بجمع الأدلة، التي يأملون من خلالها في إقناع القاضي بضرورة بقاء المشتبه به في السجن إلى حين موعد محاكمته.

ومن المقرر أن يمثل محمد سيد أمام المحكمة يوم الاثنين وسيقرر قاضي الولاية ما إذا كان يمثل خطرًا كافيًا على المجتمع لحرمانه من الكفالة.

ويتهم سيد بارتكاب عمليتي قتل وتقول السلطات إنه المشتبه به الرئيسي في العمليتين الآخرتين بالرغم من إنكاره لجميع التهم المنسوبة إليه.

وأوضح ممثلو الجالية المسلمة أنهم يعملون جنبا إلى جنب مع سلطات إنفاذ القانون على مستوى المدينة للضغط من أجل استمرار احتجاز سيد. وقد أشاروا إلى اتهامات سابقة بارتكاب أعمال عنف أسري ضده بالإضافة إلى تورطه في حوادث إتلاف إطارات سيارات في العام 2020 خارج المسجد المحلي.

وكانت شرطة ولاية نيو مكسيكو قد اعتقلت الثلاثاء محمد سيد وقالت إنه المشتبه به الرئيسي في حوادث مقتل أربعة رجال مسلمين بالرصاص في ألباكيركي منذ نوفمبر-تشرين الثاني، في سلسلة من عمليات القتل التي هزت المجتمع الإسلامي في أكبر مدينة بالولاية.

وقال رئيس شرطة ألباكيركي هارولد ميدينا إن الشرطة تعقبت السيارة التي يشتبه في استخدامها في جرائم القتل وألقت القبض على المشتبه به. ووقعت أحدث عملية قتل مساء الجمعة. وقال ميدينا “تم اعتقال السائق وهو المشتبه به الرئيسي في جرائم القتل”. وأضاف أن الشرطة ستعقد مؤتمرا صحفيا بعد ظهر الثلاثاء.

سعت ألباكيركي وسلطات الولاية لتوفير عدد أكبر من رجال الشرطة عند المساجد خلال أوقات الصلاة مع استمرار التحقيق في المدينة، التي تضم ما يصل إلى 5000 مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 565 ألف نسمة.