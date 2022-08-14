English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
أستراليا

توقيف مسلح بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا الأسترالي دون إصابات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
عناصر من الشرطة الأسترالية في مطار سيدني، استراليا
عناصر من الشرطة الأسترالية في مطار سيدني، استراليا   -   حقوق النشر  DAVID GRAY/AFP or licensors

أوقف رجل الأحد للاشتباه بأنه أطلق عيارات نارية في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا الذي تم إخلاؤه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.

وأفادت الشرطة في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الأحد بعد أن فتح مسلح النار.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه. كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.

المصادر الإضافية • وكالات