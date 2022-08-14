توقيف مسلح بعد إطلاق عيارات نارية في مطار كانبيرا الأسترالي دون إصابات

أوقف رجل الأحد للاشتباه بأنه أطلق عيارات نارية في المحطة الرئيسية من مطار كانبيرا الذي تم إخلاؤه، على ما أعلنت الشرطة الأسترالية.

وأفادت الشرطة في بيان أنه "تم إخلاء محطة مطار كانبيرا من باب الحيطة والوضع في المطار تحت السيطرة" بدون الإشارة إلى وقوع إصابات.

وذكرت تقارير إعلامية أنه تم إخلاء مطار العاصمة الأسترالية كانبيرا يوم الأحد بعد أن فتح مسلح النار.

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي احتجاز الشرطة لرجل داخل المطار بينما كان المسافرون ينظرون إليه. كما تجمع مندوبو وسائل الإعلام وأشخاص خارج المطار بعد عملية الإخلاء.