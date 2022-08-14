شاهد: تناول عسلا مخدرا وانتشى.. إنقاذ دب صغير في تركيا

تم إنقاذ ديسم (صغير الدب) يبلغ 6 أشهر، كان منتشيا بعد تناوله نوعا من العسل المخدر في غابة في مقاطعة دوزجي الواقعة في شمال غرب تركيا الخميس.

وقام السكان المحليون في مدينة دوزجي بتصوير الديسم ونقله في شاحنة صغيرة إلى طبيب بيطري حيث خضع للعلاج.

وقال مراد أونلو، الطبيب البيطري الذي عالج الديسم لوكالة الأناضول: "أعتقد أن دبنا أكل كميات كبيرة من العسل المخدر لأنه ما يزال رضيعًا ولا يعرفه. وربما لسعه النحل أيضا."

ويسبب العسل المخدر المستخرج من أنواع معينة من الورود التي تحتوي على مادة غرايانوتوكسين بحالات هلوسة وتسمم.

وقال مولود سانلي سيمسك، مدير في محمية الطبيعة والمتنزهات الوطنية، إنه عندما تم إحضار الديسم كان في حالة صعبة من الانهاك ولم يستطع الحركة. وأضاف: " الديسم في حالة صحية جيدة الآن ونخطط لإعادته إلى بيئته الطبيعية عندما يستعيد عافيته بشكل كامل."