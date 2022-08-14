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الإمارات العربية المتحدة

عاصفة ترابية تغطي المعالم الرئيسية والمنازل في دبي وأبو ظبي

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بقلم:  يورونيوز
عاصفة ترابية في الإمارات
عاصفة ترابية في الإمارات   -   حقوق النشر  AFP

تعرضت مناطق واسعة في الإمارات الأحد لعاصفة ترابية جديدة تسبّبت بانخفاض كبير في الرؤية، ما دفع السلطات لمطالبة السائقين بتوخي الحذر على الطرقات والتحذير من أمطار غزيرة متوقعة.

وغطت سحب من الغبار الأصفر والأتربة المعالم الرئيسية والمنازل في المدن الكبيرة كما انعدمت الرؤية الأفقية للحد الأدنى في آخر موجة من سلسلة عواصف ترابية خانقة ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأوصى مكتب أبوظبي للإعلام على تويتر السبت السائقين بـ "استخدام السيارة للضرورة" مع "القيادة بأمان مع اتخاذ الحيطة والحذر".

وبلغت الرؤية الافقية أقل من كيلومتر في أبوظبي ودبي الأحد.

وجاءت التحذيرات من هطول الأمطار غير المعتادة في الصيف شديد الحرارة في البلد الصحراوي، بعد مصرع سبعة اشخاص جراء سيول مفاجئة ضربت البلاد الشهر الماضي.

وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في حينه أنها تلقت مئات من طلبات المساعدة فيما غمرت مياه الفيضانات شوارع مدينة الفجيرة الساحلية خصوصا ومناطق أخرى في شرق البلاد.

AFP
تحذيرات من العاصفة الترابية في الإماراتAFP

وضربت سلسلة عواصف ترابية شديدة، يعتقد أن التغير المناخي فاقم من حدتها، العراق والكويت والسعودية وإيران خلال الشهور الاولى للعام الجاري، ما تسبّب في إغلاق مطارات ومرافيء ومدارس. وأدخل آلاف الاشخاص للمشافي على خلفية مشاكل في التنفس.

والإمارات معرضة بشدة للاحتباس الحراري، حسب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مع تعرضها لارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدل هطول الأمطار وزيادة وتيرة العواصف الترابية، بينما يهدد ارتفاع منسوب مياه البحر سواحلها المنخفضة.

المصادر الإضافية • أ ف ب