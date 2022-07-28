English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم
الإمارات العربية المتحدة

شاهد: أمطار غزيرة تسبب سيولا وفيضانات في الإمارات

Access to the comments محادثة
بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
فيضان دبي في مارس الماضي
فيضان دبي في مارس الماضي   -   حقوق النشر  JORGE FERRARI/AFP

شهدت الإمارات اليوم الخميس أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات وسيول جارفة في الأجزاء الشرقية من البلاد غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت وألحقت أضرار بالبنيات التحتية.

أنقذ عناصر الدفاع المدني بعض المحاصرين في منازلهم في مدينتي الشارقة والفجيرة التي تأثرت بشدة بسبب طبيعتها الجبلية ووديانها. بينما شهدت دبي وأبو ظبي أمطارًا أقل.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات فقد وجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد "بنقل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة، كما وجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار".

أصدرت السلطات الإماراتية  تحذيرات للسكان بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات مثل الوديان. كما أعلنت أنه سيتم توفير مأوى مؤقت في الفنادق لأولئك الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.