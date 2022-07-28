شاهد: أمطار غزيرة تسبب سيولا وفيضانات في الإمارات

شهدت الإمارات اليوم الخميس أمطارا غزيرة تسببت في فيضانات وسيول جارفة في الأجزاء الشرقية من البلاد غطت الشوارع ودخلت بعض البيوت وألحقت أضرار بالبنيات التحتية.

أنقذ عناصر الدفاع المدني بعض المحاصرين في منازلهم في مدينتي الشارقة والفجيرة التي تأثرت بشدة بسبب طبيعتها الجبلية ووديانها. بينما شهدت دبي وأبو ظبي أمطارًا أقل.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات فقد وجه نائب رئيس الدولة، حاكم دبي، محمد بن راشد "بنقل الأسر المتضررة من الأمطار لمواقع إيواء مؤقتة وفنادق قريبة، كما وجه بتشكيل لجنة عاجلة لحصر الأضرار".

أصدرت السلطات الإماراتية تحذيرات للسكان بالبقاء في منازلهم والابتعاد عن المناطق المعرضة للفيضانات مثل الوديان. كما أعلنت أنه سيتم توفير مأوى مؤقت في الفنادق لأولئك الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم.