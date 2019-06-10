فيتامين "د" لا يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من داء السكري

إذا كنت تتناول فيتامين "د" وتتوقع أن يقلل ذلك من خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري عندما تتقدم في العمر، فقد حان الوقت لتخفض توقعاتك، فقد أشارت دراسة حديثة إلى أن فيتامين "د" لا يقلل من احتمالات الإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وخلصت أكبر دراسة من نوعها إلى أن تناول 4 آلاف وحدة دولية يوميا من فيتامين "د"، وهو الحد الأقصى للجرعة التي يوصي المختصون بها، يؤدي لزيادة كميته في الدم للمثل لكنه لا يؤثر على احتمالات الإصابة بالسكري مقارنة بمن لا يتناولونه.

وبعد عامين ونصف كانت نسبة الإصابة بالسكري 9.4 في المائة بين أفراد المجموعة التي تناولت فيتامين "د"، و10.7 في المائة في المجموعة التي تناولت عقارا وهميا وهو فارق ضئيل. وكان كل المشاركين في الدراسة من المعرضين بصورة كبيرة لاحتمال الإصابة بالسكري من النوع الثاني و80 في المائة منهم كانوا يتمتعون بالفعل بنسب طبيعية من الفيتامين.

وقال الدكتور انستاسيوس بيتاس كبير الباحثين في الدراسة لوكالة رويترز في مقابلة عبر الهاتف إنه بالنسبة للخمسة في المائة من الناس الذين يعانون من تراجع كبير في مستويات فيتامين "د" كانت هناك فائدة فيما يبدو لكننا نحث على توخي الحرص وعدم المبالغة. وأضاف بيتاس، وهو المدير المشارك لمركز مكافحة السكري في مركز "تافتس" الطبي في بوسطن: يحتاج هؤلاء الناس على أي حال إلى تناول فيتامين "د" وبالتالي لا يغير ذلك من التوصيات في هذا الشأن، مشيرا إلى أنه حتى إذا ساعد الفيتامين هذه المجموعة على تقليل خطر الإصابة بالسكري، فالأرقام أقل من أن تثبت أي علاقة سببية.

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وأجريت الدراسة، التي نشرت في دورية "نيو إنغلاند" الطبية وعرضت في الاجتماع السنوي للرابطة الأمريكية للسكري في سان فرانسيسكو، بمشاركة 2423 متطوعا.

وتقول الرابطة إن نحو 29 مليون أمريكي مصابون بالنوع الثاني من السكري الذي يعتبر سابع أكبر سبب للوفاة في الولايات المتحدة. وهناك أكثر من 84 مليون بالغ معرضون لخطر الإصابة بالمرض.

وخلصت أبحاث ودراسات سابقة إلى أن من تنخفض لديهم معدلات فيتامين "د" تزيد لديهم احتمالات الإصابة لكن الدراسة الجديدة صممت خصيصا لاختبار إذا ما كان تناول ذلك المكمل الغذائي سيقلل من تلك الاحتمالات.

وقال بيتاس: "الرسالة التي نود أن نبعث بها هي أنه ليس هناك وجود لدواء سحري، يبقى إنقاص الوزن وزيادة النشاط البدني من أكثر الطرق فاعلية في تجنب الإصابة بالسكري".