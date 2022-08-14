بريطانيون يرفضون دفع فواتير الكهرباء اعتراضا على ارتفاع أسعارها

هدد الآلاف من البريطانيين بالتوقف عن دفع فواتير الكهرباء والغاز بسبب الارتفاع الكبير في أسعارها.

وارتفعت تعريفات استهلاك الكهرباء والغاز بنسب وصلت إلى 50% خلال أشهر القليلة الماضية في بريطانيا مما أثار استياء المستهلكين.

وقالت فيرن باست، وهي متقاعدة من بلدة تودموردن شمال مانشستر، إنها أوقفت الأمر البنكي الذي يسمح باستقطاع تكلفة الفواتير من حسابها مباشرة، كما بدأت في استخدام فرن منزلها مرة واحدة في الأسبوع بسبب ارتفاع الأسعار.

وأضافت: "يأخذون مني 176 جنيها إسترلينياً (208 يورو) شهرياً. قبل ذلك كان 110 جنيهات".

ووقع أكثر من 100 ألف شخص على عريضة في شهر يونيو – حزيران تحت عنوان "لا تدفعوا للملكة المتحدة" على أن تبدأ المقاطعة الفعلية في أول أكتوبر – تشرين الأول القادم.

ويخاطر المقاطعون بدفع غرامات تأخير أو التعرض لملاحقات قضائية في حال توقفهم عن دفع فواتير الكهرباء.

وتأثرت بريطانيا بارتفاع أسعار الكهرباء والغاز بشكل أكبر من دول غرب أوروبية مثل فرنسا بسبب خصخصة قطاع الطاقة وعدم خضوعه لقوانين ضبط الأسعار من قبل الحكومة.

وقال رجل من قاطني تودموردن إنه سيشارك في حملة المقاطعة، مضيفاً: "سنرى ماذا سيحدث إذا توقفنا جميعاً عن الدفع".