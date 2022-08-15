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إسرائيل

إسرائيل تعتقل 3 أشخاص في تحقيق دولي بشأن عملية "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية

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بقلم:  يورونيوز
عناصر من اشرطة الإسرائيلية عند إحدى نقاط التفتيش وسط مدينة تل أبيب، 10 يناير 2021.
عناصر من اشرطة الإسرائيلية عند إحدى نقاط التفتيش وسط مدينة تل أبيب، 10 يناير 2021.   -   حقوق النشر  Sebastian Scheiner/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved.

قالت السلطات الإسرائيلية يوم الاثنين إنها ألقت القبض على ثلاثة مشتبه بهم ضمن تحقيق في "احتيال واسع النطاق" على الخزانة الفرنسية وسرقة ملايين اليورو وغسلها بتحويلها إلى عملات مشفرة.

وقالت هيئة الضرائب والشرطة الإسرائيلية في بيان إنهما كانتا تحققان مع عدد من الأشخاص في الأشهر القليلة الماضية للاشتباه في قيامهم بغسل أموال بشكل ممنهج.

وأضافتا أن بعض الأموال "نتجت من جرائم ارتكبت في الخارج، أثناء استخدام العملات الرقمية على منصات مختلفة من أجل إخفاء هوية أصحابها وحركة الأموال".

وجاء في البيان "التحقيق ركز على الاشتباه في وقوع احتيال واسع النطاق على خزانة الدولة في فرنسا نُفذ من إسرائيل، وسرقة ملايين اليورو وغسل الأموال بتحويلها إلى عملة رقمية".

ولم يذكر البيان تفاصيل أخرى عن الجرائم المزعومة.

وأضاف أن التحقيق جرى بالتعاون مع شرطة الاتحاد الأوروبي (يوروبول) والشرطة الفرنسية.

وذكر أنه أُلقي القبض على ثلاثة من المشتبه بهم الرئيسيين واحتُجز عدد آخر للاستجواب.

المصادر الإضافية • رويترز