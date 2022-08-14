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أوكرانيا تستهدف قوات روسية تهدد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

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بقلم:  يورونيوز
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سيدة أوركانية تتفقد الدمار الذي حل بمنزلها جراء القصف الروسي في كراماتورسك في منقطة دونيتسك شرق أوكرانيا
سيدة أوركانية تتفقد الدمار الذي حل بمنزلها جراء القصف الروسي في كراماتورسك في منقطة دونيتسك شرق أوكرانيا   -   حقوق النشر  David Goldman/AP.

تستهدف أوكرانيا الجنود الروس الذين يطلقون النار على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا أو يستخدمونها كقاعدة لإطلاق النار.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن حوادث متعددة لقصف منشأة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا. واستولت القوات الروسية على المحطة النووية في وقت مبكر من الحرب.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في خطاب مساء يوم الجمعة "كل جندي روسي سواء يطلق النار على المحطة أو يطلق النار مستخدما المحطة كغطاء لا بد أن يفهم أنه يصبح هدفا خاصا لعملاء مخابراتنا وأجهزتنا الخاصة وجيشنا".

إلى ذلك قال مصدران في قطاع الشحن لرويترز إن أول سفينة تغادر أوكرانيا بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة تقترب من ميناء طرطوس السوري يوم الأحد.

وأبحرت السفينة رازوني من ميناء أوديسا الأوكراني في الأول من أغسطس آب بموجب اتفاق بين روسيا وأوكرانيا بوساطة من الأمم المتحدة وتركيا.

المصادر الإضافية • وكالات