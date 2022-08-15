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المملكة المتحدة

تعرف على أول دولة في العالم توافق على لقاح خاص بأوميكرون

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بقلم:  يورونيوز
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قوارير لقاح فايزر ضد كوفيد جاهزة للاستخدام في مدرسة سوامينارايان في لندن، بريطانيا.
قوارير لقاح فايزر ضد كوفيد جاهزة للاستخدام في مدرسة سوامينارايان في لندن، بريطانيا.   -   حقوق النشر  Alberto Pezzali/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved

أعطت بريطانيا، التي كانت أول دولة توافق على لقاح لكوفيد-19 في أواخر 2020، أول ضوء أخضر أيضا الآن لجرعة تستهدف كلا من الفيروس الأصلي والسلالة أوميكرون المتحورة منه.

ومنحت هيئة تنظيم الأدوية البريطانية (إم.إتش.آر.إيه) هذا اللقاح ثنائي التكافؤ، الذي أنتجته شركة الأدوية الأمريكية موديرنا، موافقة مشروطة يوم الاثنين باعتباره جرعة تنشيطية للكبار.

ومن المتوقع الآن أن تصدر اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين البريطانية توصية بشأن الكيفية التي يجب بها طرح اللقاح في البلاد.

واستند قرار هيئة (إم.إتش.آر.إيه) إلى بيانات تجارب سريرية أظهرت أن هذه الجرعة التنشيطية حفزت "استجابة مناعية قوية" ضد كل من أوميكرون والفيروس الأصلي الذي ظهر عام 2020.

وقالت موديرنا في يونيو/ حزيران إن بيانات التجارب أظهرت أنه عند إعطاء اللقاح باعتباره جرعة رابعة فإن هذه الجرعة المهيأة للسلالة زادت الأجسام المضادة التي تحيد الفيروس بمقدار ثمانية أمثال في مواجهة أوميكرون.

وأيضا أشارت هيئة (إم.إتش.آر.إيه) إلى تحليل استكشافي ثبت من خلاله أن الجرعة تولد استجابة مناعية جيدة ضد المتحورين عن أوميكرون بي.إيه4 وبي.إيه5 المهيمنين حاليا.

وقالت الهيئة إنه لم تظهر مخاوف خطيرة بشأن السلامة من هذا اللقاح.

المصادر الإضافية • رويترز